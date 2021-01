///// HANDEL INTERNATIONAL

Viel und immer wieder ist in den vergangenen zwölf Monaten über den Niedergang der Einkaufszentren gemutmaßt worden. Die veröffentlichte Meinung legt nah, dass Online-Einkauf und Essenlieferanten auch nach der Pandemie in unserem Leben so dominant wie aktuell bleiben werden. Aber ist das wirklich so? Die Immobilienberatungsgesellschaften Cushman & Wakefield sowie WD Partners zeigen in einer repräsentativen Befragung auf, dass die Shopping-Malls weit mehr als die Grundbedürfnisse befriedigen, sondern vor allem auch Orte des individuellen, familiären und gesellschaftlichen Lebens sind. Wenn es diesen gelingt, weiteren Trends in ihren Mauern Raum zu geben, könnten sie nach der Pandemie eine Renaissance erleben.

Sozialleistungsbetrug. Den Lieferanten drohen mehr als eine Dreiviertel-Mio. Euro Strafen sowie 325-Tausend Euro Förderungspfändung. Die unternehmerischen Pflichten endeten nicht an der Laderampe, kritisiert Österreichs Finanzminister Gernot Blümel. Amazon verweist auf ein verbessertes Auditverfahren und weitere Richtlinien.



Erfolgreicher Börsenstart nach Insolvenz

Der Online-Luxusartikel-Anbieter MyTheresa hat beim Börsenstart in New York 407 Mio. US-Dollar eingespielt. Vorausgegangen waren eine Reihe erbitterter Rechtsstreitigkeiten



um den Voreigentümer Neiman Marcus, der im November 2020 Insolvenz anmeldete. MyTheresa CEO Michael Kliger äußerte sich auf einer Pressekonferenz optimistisch: "Die Zukunft für Mytheresa ist vielversprechend, da wohlhabende Verbraucher weltweit das Online-Shopping für Luxusmode schnell annehmen."

Die Forderung, das eigene Personal von fast 800.000 Mitarbeitern in den USA möglichst bald impfen zu können, hat Amazon bereits zum Impfstart gestellt. Nun will das Unternehmen mit seinem Fachwissen und seinen Fähigkeiten in den Bereichen Informationstechnologie, Organisation und Kommunikation der US-Regierung beim Impfen unter die Arme greifen. Man könne einen bedeutenden Beitrag leisten, heißt es in einem Brief an den neuen US-Präsidenten Joe Biden. Alle Amazon-Standorte - von Logistik-Zentren über Buchläden bis Supermärkte - könnten zur Impfung herangezogen werden.