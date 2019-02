Liebe Leserin, lieber Leser, in der Zukunft, sagt ein Bonmot, hat jeder 15 Minuten Privatsphäre. Vielleicht eine Geschäftsidee für entdigitalisierte Freizeitparks. Bis dahin verschafft das Kartellamt dem Nutzer erst einmal wieder mehr Hoheit über seine Daten und legt Facebook Fesseln an. Dabei gibt es längst gruseligere Dinge.

Marktmacht des Netzwerks einzäunen. Facebook will die Entscheidung nicht hinnehmen. Mehr dazu gut aufbereitet bei der Das Bundeskartellamt verbietet Facebook, Nutzerdaten von Drittanbietern ohne deren Zustimmung zu sammeln. Das soll den Einfluss von Facebook begrenzen. Denn beispielsweise mit den auf App und Webseiten eingebauten "Gefällt mir"-Buttons sammelt das Netzwerk Daten, ohne dass der Nutzer etwas ausrichten kann. Facebook soll die Daten aus unterschiedlichen Plattformen, darunter die Töchter WhatsApp und Instagram, künftig nur noch zusammenführen dürfen, wenn die Nutzer zustimmen. Das Amt will so diedes Netzwerks einzäunen. Facebook will die Entscheidung nicht hinnehmen. Mehr dazu gut aufbereitet bei der Süddeutschen Zeitung

Visual Search beispielsweise, inzwischen so etwas wie ein Quasi-Standard halbwegs moderner Modeshops. Einst haben die großen Ketten die deutschen Innenstädte uniformiert und austauschbar langweilig gemacht. Das passiert inzwischen auch im Internet. Siehe H&M: Die Modemarke hat jetzt unter anderem den Webshop relauncht und ohne Logo würden Sie den nicht von tausenderlei anderen Textilanbietern unterscheiden können. Und je mehr sie vergleichen, desto eher kommen Sie zu dem Ergebnis, dass ein Webshop heutzutage ungefähr so cool ist wie ein Modekatalog von 2012. Kein Wunder, dass Instagram schon als die Shopping-Destination der Zukunft gilt Internet World lässt sich davon nicht schrecken und erklärt, was neu am Shop ist. Diebeispielsweise, inzwischen so etwas wie ein Quasi-Standard halbwegs moderner Modeshops.

Schätzung, die vielleicht ein wenig zu hoch gegriffen ist. Ganz sicher dürfte es mindestens jeder zweite Online-Euro sein. Alles andere liegt im Bilanz-Nebel. t3n-Autor Jochen G-Fuchs sieht den Marktanteil von Amazon in Deutschland bei 77 Prozent. Dafür nutzt er allerlei Rechenkunststücke, Annahmen und Näherungswerte. Kann man machen. Es bleibt eine, die vielleicht ein wenig zu hoch gegriffen ist. Ganz sicher dürfte es mindestens jeder zweite Online-Euro sein. Alles andere liegt im Bilanz-Nebel.

INTERNATIONAL

530 Millionen Dollar sammeln die Tech-Entwickler für autonome Fahrzeuge gerade bei namhaften Investoren wie Sequoia ein. Das Unternehmen, leise, aber schnell durchgestartet, wird inzwischen mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Das könnte noch einen interessanten Kurs nehmen. Die Gründer, Ex-Manager von Google und Tesla, Amazon fährt jetzt mit im Rennen um autonome Autos und beteiligt sich an einer Investmentrunde an Aurora sammeln die Tech-Entwickler für autonome Fahrzeuge gerade bei namhaften Investoren wie Sequoia ein. Das Unternehmen, leise, aber schnell durchgestartet, wird inzwischen mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Das könnte noch einen interessanten Kurs nehmen. Die Gründer, Ex-Manager von Google und Tesla, kooperieren nach eigenen Angaben unter anderem auch mit VW . Ein autonomer Amazon-Käfer wäre ja irgendwie ein schönes digitales Happy End.

Betrugsversuche so besser zu unterbinden, die auf dem Marktplatz immer wieder Probleme machen. Amazon experimentiert offenbar mit Gesichtserkennung , um Verkäufer besser zu identifizieren. Ziel dürfte es sein,so besser zu unterbinden, die auf dem Marktplatz immer wieder Probleme machen.

1,85 Milliarden Dollar. Postmates wurde von dem Deutschen Bastian Lehmann gegründet und arbeitet (neben dem Kerngeschäft als Lieferdienst für die Größen des US-Handels) unter anderem auch mit Ford und Walmart an autonomen Autos, die die Ware zum Kunden bringen. Food-Lieferdienst Postmates bereitet sich offenbar auf einen Börsengang vor. Derzeit bringt es das Start-up wohl auf eine Bewertung von. Postmates wurde von dem Deutschen Bastian Lehmann gegründet und arbeitet (neben dem Kerngeschäft als Lieferdienst für die Größen des US-Handels) unter anderem auch mit Ford und Walmart an autonomen Autos, die die Ware zum Kunden bringen.

Modemarken wie Abercrombie & Fitch Apps. Einige wie Fluglinien, Buchungsdienste undwie Abercrombie & Fitch zeichnen angeblich heimlich unsere Bewegungen auf dem iPhone-Bildschirm auf.



QVC startet Video-Shopping-App

eine neue Shopping-App mit einem ständig wechselnden, shoppingfähigen Video-Content-Feed. Die Videos werden in fünf bis acht Minuten Segmenten präsentiert. Kunden können auf ein Video tippen, um ein Produkt zu kaufen oder mehr Details zu erhalten, sowie den Feed nach Kategorien anpassen. Was Facebook nicht über uns weiß, wissen vielleichtGenutzt wird dafür das Analyse-Tool Glassbox. QVC stellte jetzt Q Anytime vor, eine neue Shopping-App mit einem ständig wechselnden, shoppingfähigen. Die Videos werden in fünf bis acht Minuten Segmenten präsentiert. Kunden können auf ein Video tippen, um ein Produkt zu kaufen oder mehr Details zu erhalten, sowie den Feed nach Kategorien anpassen.

TRENDS & FAKTEN

Lieferzeit stieg von 3,1 Tagen auf 4,8 Tage. Das ist das Ergebnis eines Luxusmode kommt beim Kunden schneller an, als die Ware vom Billigheimer. Luxusware trifft im Durchschnitt schon nach 3,6 Tagen ein. Billiganbieter brauchen knapp sieben Tage. Die durchschnittlichestieg von 3,1 Tagen auf 4,8 Tage. Das ist das Ergebnis eines „Stresstests im Online-Versand“ der Beratung Kurt Salomon.

einer Milliarde Dollar bewertet. Und das nächste Milliarden-Geschäft in Sachen, äh, Entspannung steht ja auch fest: Apropos Tempo. Wie hektisch ist die Welt? Die durchaus hübsche Meditation-App Calm hat in einer Finanzierungsrunde 88 Millionen Dollar eingesammelt und wird nun mitbewertet. Und das nächste Milliarden-Geschäft in Sachen, äh, Entspannung steht ja auch fest: Cannabis . So hektisch ist die Welt.

Studie unter knapp 1.000 deutschen Onlineshoppern zeigt, wo der Gunst der Kunden nach die eher gesättigten Branchen sind (Mode), wo online sogar verliert (Spielwaren), welche Lieferoptionen zählen und wie zurückhaltend man noch auf Trends wie Personalisierung, KI und Voice Commerce schaut.



Start-up des Tages Wunschprodukt aussuchen und per App erfahren, welcher lokale Händler es vorrätig hat und wann es abholbereit ist. Über eine Mobile-Retail-Plattform will das Start-up NewStore Händlern ermöglichen, dass Konsumenten online ihraussuchen und per App erfahren, welcher lokale Händler es vorrätig hat und wann es abholbereit ist. Weg von den Hypes, zurück auf den Boden der Tatsachen führen die "E-Commerce Trends 2019" von idealo . Dieunter knapp 1.000 deutschen Onlineshoppern zeigt, wo der Gunst der Kunden nach die eher gesättigten Branchen sind (Mode), wo online sogar verliert (Spielwaren), welche Lieferoptionen zählen und wie zurückhaltend man noch auf Trends wie Personalisierung, KI und Voice Commerce schaut.

App – darauf muss sich der deutsche Handel einstellen.



Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei

Chinesen sind reisefreudig und kommen mit prall gefülltem Portemonnaie. Doch das ist nicht wörtlich zu nehmen, denn bezahlt wird gern perSchon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei iTunes , bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Danke, dass Sie den Podcast liken und abonnieren.

