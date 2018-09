Liebe Leserin, lieber Leser, nach Apple ist Amazon nun das zweite börsennotierte US-Unternehmen mit einer Bewertung über 1 Billion Dollar. Gestern stieg der Aktienkurs über 2.050,50 Dollar. Den Höhenflug verdankt Amazon dabei nicht einmal seinem Handelsgeschäft, sondern vor allem Geschäftsfeldern wie dem Cloud-Service. Was kommt als nächstes? Ein Ahnung über die Roadmap vermittelt eine große Titelgeschichte über Jeff Bezos in "Forbes".

Ein bisschen kuratierter Einkauf, ein wenig Shopping-Club, das ganze mit einem Premium-Preis von 119 Euro verpackt - fertig ist die Box40 von Modomoto. Die W&V nennt das die "Bahncard für Mode". Das Versprechen: Member (weil Member vermutlich hipper sind als Mitglieder) bekommen für die Jahresgebühr "auf alle Artikel in den Outfit-Boxen immer einen Rabatt von mindestens 40% auf den Ladenpreis!" Bevor es mit den verbilligten Modemarken im Curated-Shopping-Paket aber demnächst überhaupt losgeht, sammelt Gründerin Corinna Powalla auf der Crowdfunding-Plattform Startnext 50.000 Euro und 1000 Mitglieder. Die Unterstützer werden zu Membern. Preishit: Lebenslange "Membership" für 500 Euro, die man in den Crowd-Topf wirft. Der Grundpreis von 119 Euro sei so kalkuliert, dass er sich bei den allermeisten Kunden schon mit der ersten Box rechnet, heißt es. Mitglieder können so viele Boxen bestellen wie sie wollen.

Der E-Commerce-Investor Verdane beteiligt sich am Re-Commerce-Anbieter momox. Höhe? Unklar. Die Pressemitteilung spricht lediglich von einer "hohen Beteiligung" des Private Equity Fonds. Echter Jubel klingt anders.

INTERNATIONAL

Der Online-Möbelhändler Home24 eröffnet nun in Zürich in bester Lage einen Showroom. Der Blog Carpathia spricht von einem "Paukenschlag mit Symbol-Charakter". Für die Schweiz. Hierzulande betreibt Home24 schon gut ein halbes Dutzend Flächen.

Tagesschäft werfen. Und da steht gerade die Eröffnung der nächsten beiden Amazon Go-Läden auf dem Kalender. Gleich



Jenseits der Billionen-Dollar-Bewertung von Amazon sollte man den Blick auf das Tagesschäft werfen. Und da steht gerade die Eröffnung der nächsten beiden Amazon Go-Läden auf dem Kalender. Gleich zwei neue Läden binnen einer Woche wurden jetzt in Seattle eröffnet. Weitere Läden sollen folgen.

Souche.com, Gebrauchtwagen-Plattform in Asien, hat ein einer Finanzierungsrunde 578 Millionen Dollar eingesammelt. Wäre nicht der Rede wert, würde nicht Alibaba bei den Investoren mitmischen.

TRENDS & FAKTEN

Seit seiner Zeit bei FAZ und Focus ist Holger Schmidt der "Netzökonom" in Deutschland und einer der wichtigsten Plattform-Experten. Seit einiger Zeit verfolgt er mit dem Plattform-Index die Wertentwicklung der wichtigsten Player. Der Plattform-Index hat nun eine eigene Website und zeigt das Wachstum und die aktuellen Kurse der Plattform-Aktien. Außerdem gibt es einen wöchentlichen E-Mail-Newsletter.

Start-up des Tages: Grover bietet seinen Nutzern genau die Technik, die sie für ihre Vorhaben benötigen, genau dann, wann sie sie brauchen und nur so lange, wie sie ihnen nützt. Nach dem Motto "Sammle Erfahrungen, kein Zeug".

