Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon ist die Produktsuchmaschine Nummer 1. Für alle, die Amazon nicht im Relevant Set an erster Stelle haben, gibt es Suchmaschinenwerbung. Auch hier ist Amazon die Nummer 1 der Branche. Wie hoch der Etat ist, wo die Verfolger stehen, lesen Sie heute bei etailment.

Kartellwächter wollen Amazon und Co auf die Finger schauen:

Auf der Jahrespressekonferenz der Bonner Wettbewerbshüter bestätigte Präsident Andreas Mundt erneut den Plan der Kartellwächter, die großen Internetunternehmen wie Amazon genauer unter die Lupe zu nehmen. Konkret wurde Mundt aber nicht. Entsprechende Ankündigungen hatte Mundt bereits Anfang des Monats gemacht.





Picalike übernimmt DailyDress:

Mehr Online-Verkauf von Möbeln: Der Anteil des Online-Shoppings im Möbelsegment liegt inzwischen bei rund 14 Prozent. Tendenz steigend. Die Zahl nannte der Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Jan Kurth, bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz in Köln. Insgesamt ist die deutsche Möbelindustrie ist im ersten Halbjahr 2018 nur leicht um ein Prozent auf 9,1 Milliarden Euro Umsatz gewachsen.

Das KI-Unternehmen Picalike, dass Software für die visuelle Ähnlichkeitssuche bastelt, hat das Hamburger Mode-Start-up DailyDress übernommen . Das Start-up bietet Outfit-Beratung per App und Shoppingangebote aus kooperierenden Online-Shops. Die(OGDS) hält eine Minderheitsbeteiligung an Picalike. Die Otto Group nutzt die Software in einigen Shops. Zudem hat sich Otto gerade die Marke „alike“ schützen lassen, hat Exciting Commerce entdeckt.Der Anteil des Online-Shoppings im Möbelsegment liegt inzwischen bei rundTendenz steigend. Die Zahl nannte der Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Jan Kurth, bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz in Köln. Insgesamt ist die deutsche Möbelindustrie ist im ersten Halbjahr 2018 nur leicht um ein Prozent auf 9,1 Milliarden Euro Umsatz gewachsen.

INTERNATIONAL

Amazon bezahlte Mitarbeiter für positive Tweets:

Einkaufsgutscheinen abgespeist. Um das schlechte Image als Arbeitgeber aufzupolieren, heuerte Amazon in den USA Mitarbeiter in den Versandzentren für positive Tweets an. Die mussten dann nette Sache über Amazon twittern und wurden dafür mit einem Mittagessen undabgespeist.

Wettlauf um Virtual Reality:

VR-Kioske mit denen Amazon Walmart glaubt, dass man das besser kann und hat jetzt ein eigenes Warum man die schlechte UX eines Supermarktes in der virtuellen Realität nachbauen will, werde ich nie so ganz verstehen. Diemit denen vor dem Prime Day Kunden in Indien in mehreren Shopping-Centern durch eine 3D-Produktwelt führte, waren kaum mehr als eine Spielerei.glaubt, dass man das besser kann und hat jetzt ein eigenes Patent für virtuelle Läden auf den Weg gebracht. Der Handelsriese hat erst kürzlich 3D-Shopping-Modellen im Möbelsegment experimentiert. Keiner der Riesen will jedenfalls den Anschluss verpassen, wenn VR eines Tages doch mehr sein könnte, als die Headset-Version vom Einkauf entlang von Regalen mit Tütensuppen. Bis dahin wäre ich für mehr Innovationen bei der Usability im Webshop.

Neuer Amazon Go-Laden:

Amazon Go-Laden ist da. Wieder in Seattle. Ein paar Quadratmeter kleiner als der Premieren-Laden. Technisch hat sich laut Der zweiteist da. Wieder in Seattle. Ein paar Quadratmeter kleiner als der Premieren-Laden. Technisch hat sich laut Techchrunch an dem vollautomatischen Shop nichts geändert. D ie Technik von Shop Nummer 1 hatte etailment hier beschrieben . Mindestens ein halbes Dutzend Läden, unter anderem in San Francisco und Chicago, sind in der Pipeline.

TRENDS & FAKTEN

Sony lässt den Roboter-Hund los:

3000 Dollar. Spielzeug ist im Preis enthalten. Sony will ab September seinen Roboter-Hund Aibo in den USA in den Handel bringen. Preis für das Haustier mit Künstlicher Intelligenz: Fast. Spielzeug ist im Preis enthalten.

Toyota kooperiert mit Uber:

Minivans soll 2012 starten. Toyota investiert 500 Millionen Dollar in Uber und will gemeinsam mit dem Kurierdienst autonome Autos entwickeln . Ein Pilot mitsoll 2012 starten.

Zahl des Tages:

Suchmaschinenwerbung als Amazon. Rund 117 Millionen Euro brutto sind es im ersten Halbjahr 2018, wie die Werbemarktforscher von Nielsen ermittelt haben.



Start-up des Tages: B2B-Segment optimieren. Mit der digitalen Kaufberatung sollen Geschäftskunden wie im persönlichen Beratungsgespräch schnell, einfach und digital das beste Produkt finden. Die Software-Lösung von Foxbase will als Sales-Tool dasoptimieren. Mit der digitalen Kaufberatung sollen Geschäftskunden wie im persönlichen Beratungsgespräch schnell, einfach und digital das beste Produkt finden. Kein Onlinehändler in Deutschland investiert mehr Geld inals Amazon. Rund 117 Millionen Euro brutto sind es im ersten Halbjahr 2018, wie die Werbemarktforscher von Nielsen ermittelt haben. Otto und Co sind da deutlich sparsamer.

