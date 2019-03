Liebe Leserin, lieber Leser, Zahltag, Markttag, Waschtag und jetzt kommt auch noch der Amazon-Tag dazu. Der ist mindestens so sympathisch wie der Freitag. Schönes Wochenende.

Nach den Zalando-Zahlen zum Wachstum (20plusX Prozent) wirken die Zahlen der Otto Group immer ein bisschen kleinkrämerisch. In Hamburg steht ein Plus von 5,1 Prozent auf vergleichbarer Basis auf weltweit rund 7,7 Milliarden Euro an der Tafel. Im deutschen Online-Geschäft bewegte der Riese mehr als 5,4 Milliarden Euro, ein Plus von 5,9 Prozent. Eine besonders lobende Erwähnung bekommt daher (neben Otto) Limango. Der Anbieter für Familienshopping wächst auf vergleichbarer Basis umauf etwa 230 Millionen Euro. Dieser Form müsste sich die Otto Group nähern, wenn das Fernziel 17 Mrd Euro in 2022 greifbar bleiben soll.

In Hamburg hat man also keine Zeit für Party. Da druckt man sich wie auch andernorts nach dem Zalando-Zahltag gerade die pdf von Zalando zur Strategie , zum Kunden , zu Marken und Buzzwords aus. Zusammengefasst: Zalando will samtbis 2023/24(GMV) bewegen. Derzeit macht der Zalando-Marktplatz rund 600 Mio Euro GMV. 40% Anteil sind das Ziel bis 2023/24. Oder anders gesagt: 5% Marktanteil am Mode-Gesamtmarkt in Europa ist das Ziel. Heute sind es 1,5%. Online liegt der Marktanteil in der DACH-Region bei 25%.Fast jeder zweite Kunde kauft inzwischen. Was Mobil-Enthusiasten freut, aber eigentlich gar nicht so toll ist, weil die Warenkörbe auf dem Handy erfahrungsgemäß kleiner sind, die Impulskäufe (und damit die Retouren) höher und man mobil nicht so gut Quengel-Feature für Cross-, Up- und Kaufmich-Selling einrichten kann. In Italien hat Zalando schon einen Mindestbestellwert eingeführt. Noch mehr? Weil sich keiner so tief in derlei pdf reinwühlt, schauen Sie für weitere Fundstücke bitte einfach bei Jochen Krisc h rein.