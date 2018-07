Liebe Leserin, lieber Leser, „Größe macht dich auch zerbrechlich", sagt Per Paolo Barilla, Chef des Nudelherstellers Barilla, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das ist ja so eine Hoffnung, die viele auch beim Blick auf Amazon umtreibt. Danach sieht es leider gegenwärtig nicht aus. Gründer Jeff Bezos greift zudem nach den Sternen. Schon 2019 will Bezos mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin die ersten Touristen für 200.000 bis 300.000 Dollar ins All schießen. Kühle Rechner sagen: Ein Minusgeschäft. Das wäre die übliche Amazon-Strategie beim Eintritt in ein neues Marktsegment.

About You sucht das Instagram-Gesicht:

Die Otto-Tochter About You sucht für die Werbung mit der Kampagne #bestjobever ein Instagram-Testimonial für seinen Instagram-Kanal. Nutzer können sich bewerben. Eine Jury wählt dann das Instagram-Gesicht aus, dass dann die Marke allerorten repräsentieren soll. Details beschreibt W&V . Die Aktion kommt nicht von ungefähr. Längst kommt gerade bei Modehändlern ein Großteil des Traffics im Webshop über Instagram, das sich selbst inzwischen auch als Shopping-Plattform andient.

H&M testet Same Day Delivery:

H&M testet Same Day Delivery in Berlin. Der Service kostet 5,49 Euro. Next Day Delivery bietet der schwedische Textilhändler seit letztem Monat bereits in zwölf deutschen Großstädten an. Die TextilWirtschaft vergleicht die Preise mit anderen Anbietern.

Lidl scheitert mit SAP-Projekt:

Lidl hat die Umstellung seiner Warenwirtschaft auf SAP-Standard-Software gestoppt und will das nötige IT-System stattdessen selbst entwickeln. In das SAP-Projekt sind seit 2011 mehrere hundert Millionen Euro geflossen. "Für den Softwarekonzern ist das Scheitern bei Lidl ein schmerzhafter Prestige-Verlust", meint die Lebensmittel Zeitung

INTERNATIONAL

Amazon erreicht 49 Prozent Marktanteil:

Amazon erreicht inzwischen in den USA einen Marktanteil am E-Commerce von 49 Prozent und 5 Prozent des gesamten Handels. Das sagen Zahlen bei eMarketer, die Techchrunch zitiert. Da sich Amazon beispielsweise im Miethäusern in den USA gerade mit eigenen Paketstationen breit macht und von den Besitzern mit offenen Armen empfangen wird, dürfte das allein auf diesem Weg scheunigst mehr werden. In den USA bietet der Onlineriese mit "Hub by Amazon" seit diesem Sommer eine Lieferlösung für Wohnungen und Apartment-Komplexe.

TRENDS & FAKTEN

Start-up des Tages: Mit seinem IoT-basierten Service will das Münchner Start-up Blik den Logistikmarkt revolutionieren und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lieferkette sowie der Prozessoptimierung im Logistikbereich unterstützen.

