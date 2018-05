Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon ist nicht nur im Handel ein disruptiver Player. Seit dem Start des digitalen Assistenten Alexa hat auch die Beliebtheit des Vornamens Alexa für den eigenen Nachwuchs in den USA rapide nachgelassen. Wer will auch schon, dass seine Kinder mit einer Künstlichen Intelligenz verwechselt werden.

Babymarkt.de greift Marktführer an:

Babymarkt.de will im laufenden Jahr um mindestens um 20 Prozent zulegen . Gewinne stellt die Mehrheitsbeteiligung von Tengelmann gegenwärtig aber nicht in Aussicht. Derzeit ist das Hauptziel, Marktanteile zu gewinnen und den Konkurrenten Baby One von seiner Spitzenposition in Deutschland zu verdrängen. Das kostet.

Fünf Jahre Streiks bei Amazon:

Seit fünf Jahren streikt Verdi bei Amazon mit einer Nadelstich-Taktik für einen Tarifvertrag. Gebracht hat es nichts. "Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Streiks für Verdi auch der eigenen Öffentlichkeitsarbeit dienen", zitiert "Internet World" den Handelsexperten Thomas Roeb und schaut auf Vergangenheit und Zukunft der Auseinandersetzung.

EDI weltweit im Trend zu noch mehr Vernetzung zwischen Unternehmen sowie Konsolidierung:

INTERNATIONAL

Amazon launcht "Indie Beauty Shop":



Im Juni soll Amazon auf seinem Marktplatz einen "Indie Beauty Shop" starten , über den junge Marken, die noch nicht bei den großen Handelsketten präsent sind, direkt an die Amazon-Kunden verkaufen können.



Klares Plus für Etsy:

Der Außenhandelsumsatz von Etsy stieg im ersten Quartal 2018, verglichen mit dem gleichen Quartal des Vorjahres, um 19,8 Prozent auf 861 Millionen Dollar. Dieses Wachstum wird durch mehr aktive Käufer gestützt. Der Gegenentwurf Amazon Handmade scheint damit gegenwärtig nicht allzu große negative Folgen zu haben.

Ungeduldige Online-Shopper suchen Läden:

Mobile Suchanfragen mit den Worten "in meiner Nähe" haben sich in den letzten zwei Jahren in den USA verdreifacht. Fast 80 Prozent der Verbraucher sind bereit, in einem Geschäft einzukaufen, wenn sie sofort ein Produkt haben wollen. Mobile Suchanfragen mit den Worten "wo einkaufen" und "wo kaufen" sind im selben Zeitraum um über 85 Prozent gestiegen. Die neuen Untersuchungen von Google zeigen, dass physische Geschäfte eine wachsende Rolle bei der Kaufaktivität von Verbrauchern spielen, insbesondere wenn es um Produkte geht, die sofort benötigt werden.

Comeback für American Apparel:

American Apparel ist zurück und hat einen neuen Online-Shop gestartet und liefert auch nach Deutschland. Die Gildan Activewear Srl hatte die Marke aus der Insolvenz übernommen. Nach dem globalen Online-Comeback sollen auch wieder Läden folgen.

TRENDS & FAKTEN

Food-Award für Start-ups:

Kryptowährung für Facebook?:

Nach Mitgliedern ist Facebook eines der größten Länder der Welt. Da braucht man vielleicht auch eine eigene Währung. Laut Medienberichten grübelt man denn auch bei dem Netzwerk über eine eigene Kryptowährung ala Bitcoin und forscht in einem allerdings noch kleinen Team über den Einsatz der Blockchain. Wir erklären das Phänomen Blockchain und Bitcoin.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Alexa, Cortana, Siri und Googles Assistant könnten die nächste große Umwälzung im Onlinehandel bringen. Die Großen der Techbranche, allen voran Amazon und Google, bringen sich in Stellung und rüsten ihre digitalen Assistenten für den Voice Commerce auf.

