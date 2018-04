Liebe Leserin, lieber Leser, die Medienwelt ventiliert gerade darüber, dass Amazon nun auch Pakete in den Kofferraum liefert. Dabei ist ein anderes Detail aus der Amazon-Logistik viel spannender. Mit dem Ende des Jahres eher nebenbei gestarteten Feature Amazon Map Tracking können Kunden in den USA ihren Paketboten per GPS so genau verfolgen, dass manch einem dabei gruselig wird. Pragmatiker glauben eher, dass man das nutzen wird, um den Paketboten dann an passender Stelle auf dem Weg "abzufangen". Warum also warten, bis der Bote zum Auto findet?

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon startet Fashion-Offensive für find:

Je nach Sichtweise und Rechenart ist Amazon auf dem Weg zum Mode-König im Web oder auch schon längst dort angekommen . Inzwischen werden gerade auch die Eigenmarken immer offensiver beworben. Für das Fashion-Label find gibt es nun sogar schon die zweite Kampagne. Die Kampagne setzt auf Influencer, die in den üblichen Kanälen für die Mode Reklame machen.

Tchibo verleiht jetzt auch Spielzeug:

Seit Jahresbeginn bietet der Hamburger Handelskonzern Tchibo nachhaltig produzierte Baby- und Kinderkleidung zur Miete an. Nun erweitert das Unternehmen das Sortiment unter anderem um Spielwaren, erfährt man in der TextilWirtschaft. Wie der Handel vom Miet-Boom profitieren kann, beschreibt etailment

E-Invoicing im Handel: Key Facts von Fraunhofer beim Business Brunch in Stuttgart:

INTERNATIONAL

Amazon liefert in den Kofferraum:

Mit der Idee, Ware in den Auto-Kofferraum zu liefern, fährt Amazon zwar ein wenig hinterher, räumt damit aber gerade ein gewaltiges Medienecho ab. DHL beispielsweise testete das schon 2016. Amazon macht aber gleich richtig ernst damit. In 37 US-Städten können Prime-Kunden, so sie denn mit neueren vernetzten GM- oder Volvo-Modellen fahren, den Service "Key In-Car" Demo-Video ) nutzen.

Swatch-CEO sieht Alibaba im Kampf gegen Fälschungen vor Amazon:

In Sachen Markenfälschungen galt Alibaba lange Jahre immer ein wenig als schwarzes Schaf, das Betrügern zu viele Schlupflöcher bot. Die hat man reichlich gestopft. So sehr, dass Swatch-CEO Nick Hayek nun findet, Alibaba sei im Kampf gegen Fälschungen deutlichen besser aufgestellt als Amazon. Alibaba kämpfe aktiv dagegen, Amazon nicht, so der Eindruck des Swatch-Bosses.

10 Millionen Dollar für Lieferroboter-Start-up:

Marble sind so hässlich wie ein alter Kühlschrank. Sie müssen aber gut funktionieren. Immerhin gab es gerade eine Die autonomen (temperatur-regulierbaren) Lieferroboter des US-Start-upsind so hässlich wie ein alter Kühlschrank. Sie müssen aber gut funktionieren. Immerhin gab es gerade eine 10-Millionen-Dollar-Finanzierung von Investoren wie Tencent. Dort schaut man bekanntlich eher auf die inneren Werte.

DoorDash kooperiert mit Walmart:

Das US-Essens-Lieferdienst DoorDash verbündet sich mit Walmart. Der Handelsriese nutzt testweise die Software des Start-up , damit Kunden in Atlanta per App eine Bestellung mit taggleicher Lieferung aufgeben können. Walmart kooperiert zudem auch mit Uber, Postmates und Deliv.

TRENDS & FAKTEN

Lesetipp des Tages:

"Jeff Bezos v the world: why all companies fear 'death by Amazon'" Der "Guardian" beschreibt, warum alle Händler die Supermacht fürchten müssen. Die Betonung liegt auf "alle".

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Mit flotten Sprüchen im Netz kann man Millionen machen. Und zwar mit gefühligen oder munteren Statements samt hübscher Fotos. Damit wurde „Visual Statements“ zu einer der wohl ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten in E-Commerce. Und nicht nur dort ist „VS“ erfolgreich. Unser Podcast mit Co-Geschäftsführerin Kerstin Schiefelbein gerät deshalb zur Lehrstunde in Sachen Tempo, Vielfalt und viralem Marketing. Direktlink zum Podcast

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

- ANZEIGE -Der Countdown läuft, sind deutsche Händler bereit? Wie viele Firmen sind bereits papierlos bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen? Was hat sich verbessert und was nicht? Am 24.05. reden wir mit Mirjana Stanisic-Petrovic vom Fraunhofer IAO über die Ergebnisse der aktuellen E-Invoicing-Studie von Comarch und Fraunhofer. Jetzt kostenlos anmelden: comarch.de/businessbrunch