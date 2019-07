Liebe Leserin, lieber Leser, laut einer Allensbach-Umfrage denken die Deutschen bei Künstlicher Intelligenz am ehesten an den kugeligen Roboter R2D2 aus "Star Wars". Der war rund, knuddelig, intelligent und humorvoll. Keine Eigenschaft, die die heute mit vermeintlicher KI gefütterten Chat-Bots mitbringen. Die sind meist dümmer als eine Glühbirne. Oder um R2D2 zu zitieren: "Booopiep. Piiep."

///// HANDEL NATIONAL



Die Baumarktkette Hornbach steigerte den Konzernumsatz im ersten Quartal um 9,1% auf 1,34 Mrd. Euro. In Deutschland legen die Kette flächenbereinigt um 6,9% zu. Beim bereinigten Ebit steht man mit plus 22,8% auf 96,9 Mio. Euro beruhigender da als im etwas morschen 2018 . Es musste auch unbedingt wieder besser werden, schließlich macht Amazon Heimwerken längst auch zu seinem Projekt . Bei Hornbach lag der Anteil des Onlinegeschäfts am Gesamtumsatz des Konzerns zuletzt bei rund

Erst machte Amazon den Handel arbeitslos, jetzt die Logistiker. IDie dramatischen Zahlen kommen von Rakuten Intelligence. Details hat Axios . Aber wer um die Ambitionen von Amazon zu Lande, zu Wasser und in der Luft weiß, sollte schon längst auf Panik-Modus geschaltet haben, wenn er seinen Job in der Logistik nicht per Chat-Bot bekommen hat.

Der US-Luxus-Resaler The RealReal, Marktplatz für den richtig noblen und teuren Chic, hat an der Börse einen fulminanten Start hingelegt. Am Freitag konnte sich The RealReal bei einem Kurs von 20 Dollar für die Aktie 300 Mio Dollar an der Börse holen und brachte es damit auf eine Bewertung vonDer Kurs stieg zudem im Tagesverlauf um über 40%. The RealReal bringt es auf einen Außenumsatz von 711 Mio Dollar und einem Umsatz von 207 Mio Dollar. Die Hoffnung ist, dass der Online-Reseller-Markt in den USA bis 2021 auf einen Wert von 33 Milliarden Dollar wächst und RealReal ein großes Stück vom Kuchen abbekommt.