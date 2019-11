Das nächste Start-up macht ganz sicher Milliarden mit einem Feature, das den Youtube-Premium-Spam, den Cookie-Quatsch, die App-Nachfrage, Pop-ups, Captcha, Newsflash-Abo-Gebimmel und alle anderen nervigen Klickhürden des Internet einfach mit einem Add-on verschwinden lässt und das Web wieder nutzbar macht. Bis dahin: Klicken Sie sich gut durch die Woche.

///// HANDEL NATIONAL

Instagram eröffnet Pop-up-Store

Händlerinnen davon haben, lesen Sie um 11 Uhr bei etailment.



Netto will digital mehr bieten

Die Edeka-Tochter Netto will durch mehr Stringenz im Sortiment und einen stärkeren Fokus auf Preiskracher mit dem Webshop mehr Umsatz machen. Aus den Archiven der dotcom-Ära stammt zudem die Idee für eine Gruppenbestell-Funktion, die dann mehr Rabatt bietet. Vermutlich, weil der Einkauf von Toilettenpapier beim Discounter so ein irres Gemeischaftserlebnis ist. Mehr zur Strategie liest man bei der



