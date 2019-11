Wer sich kleine Ziele setzt, erreicht auch nur Kleinigkeiten. Denken Sie doch mal groß. Beispielsweise beim Service. In den indischen Oberoi-Hotels (edel) verfügt das Personal über ein Budget pro Gast, das es nach eigenem Ermessen nutzen kann, um die Gäste zu begeistern. Welchen Luxus gönnen Sie ihren Kunden, welche Freiheiten ihren Mitarbeitern? Denken Sie mal drüber nach.

///// HANDEL NATIONAL

quer durch die Republik zu schicken. So von wegen Öko-Bilanz.





Online-Shopper fordern laut Bitkom mehr Umweltschutz, Rewe forciert Bio und Nachhaltigkeit und Rewe liefert nun bundesweit via Paketservice nicht nur Produkte von Marktplatzpartnern, sondern auch eigene Artikel, samt eigner Bio-Marken, nach Hause. Und irgendwie sehe ich darin gerade keine konsequente Weiterentwicklung der eigenen Werte-Welt, ausgerechnet den Wochenendeinkauf samt Verpackungenzu schicken. So von wegen Öko-Bilanz.