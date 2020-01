Auch an solchen Zahlen lässt sich die Krise des stationären Handels ablesen: Der Shoppingcenterbetreiber Deutsche Euroshop sieht das Immobilienvermögen schwinden. Für das Geschäftsjahr 2019 steht vor Steuern ein Bewertungsverlust von rund 123 Millionen Euro im Raum. Es wird halt auch weniger vermietet. So schnell können die offline gehenden Online-Händler die leeren Flächen ja nun auch nicht füllen.

///// HANDEL NATIONAL

Noch in ersten Hälfte 2020 will Amazon laut WWD eine eigene digitale Plattform für Luxusmode starten. Geplant ist wohl ein. Deren Aussehen sollen die Marken vollständig kontrollieren können. Gleichzeitig sollen sie vom Logistiknetzwerk und Kundenservice bei Amazon profitieren. Etwasollen bereits mit Amazon zusammenarbeiten. Die Plattform soll zunächst in den USA und dann weltweit starten und von einer 100 Millionen Dollar Werbekampagne begleitet werden. Bislang hatte sich Amazon gerade mit Luxusmode immer mehr als schwer getan und nur wenige Marken interessieren können.