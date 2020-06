Im boomenden Lebensmittel-Onlinehandel gibt es nicht nur Gewinner. Eher früher als später wird sich die Frage stellen, wie viele Anbieter der Markt verträgt. Der Zeitpunkt könnte gekommen sein.

Müller Drogerie hat zunächst in Österreich ein rein digitalesgestartet. Die Bonus-App soll ab Ende Juni auch in Deutschland verbreitet werden, meldet die Lebensmittel Zeitung

Mit dem Arbeitstitel "Biggest Sale in the Sky" plant Amazon offenbar für denein Mega-Schnäppchen-Event. Laut CNBC sollen zum mehrtägigen Schlussverkauf vor allem Mode-Händler geladen werden, die einen Preisnachlass von mindestens 30% anbieten.

Plus von 169%. Gewinn: 27 Millionen Dollar. Wurden im Dezember noch zehn Millionen Videokonferenzen am Tag abgehalten, sind es inzwischen 300 Millionen. Wie sehr wir alle im Videokonferenz-Modus stecken, spüren wir täglich. Zoom sieht das am Umsatz. Der Umsatz des Anbieters stieg im ersten Quartal auf 328,2 Millionen Dollar , ein. Gewinn: 27 Millionen Dollar. Wurden im Dezember noch zehn Millionen Videokonferenzen am Tag abgehalten, sind es inzwischen 300 Millionen.

In Deutschland zeigt sich ein langfristiger Trend zu mehr Lebensmitteleinkauf im Internet. Ein(33 %) gibt in einer Umfrage von Blue Yonder an, während der Krise mehr Lebensmittel online zu kaufen. 67% wollen das auch nach der Krise tun. Insgesamt sind seit Beginn der Krise die Ausgaben für Lebensmittel gestiegen. Mehr als 40% geben an, hierfür mehr auszugeben.