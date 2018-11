Liebe Leserin, lieber Leser, CeBIt ausgeknipst, Bread & Butter" vom Tisch. Wenn man das Positive sehen will, dann bringt 2019 zumindest ein wenig Entspannung in den Terminkalender. Außer für Amazon.

skalierbar sein", sagt Zalando-Chef David Schneider im



Booking.com baut massiv Stellen ab

Die Buchungsplattform Booking.com will fast die Hälfte von rund 800 Arbeitsplätzen in Berlin abbauen. Im Hintergrund gibt es offenbar Konflikte mit dem Betriebsrat über die Arbeitsbedingungen, weiß Nicht nur die CeBIT packt ein. Zalando räumt die Mode-Messe und Fashion-Festival "Bread & Butter" zurück in den Schrank. „Alles, was wir investieren und ausprobieren, muss uns als Unternehmen strategisch weiterbringen und zugleichsein", sagt Zalando-Chef David Schneider im Handelsblatt und klingt dabei so ausweichend, dass man skalieren darf, Zalando habe zu sehr draufgezahlt.Die Buchungsplattform Booking.com will fast die Hälfte von rundin Berlin abbauen. Im Hintergrund gibt es offenbar Konflikte mit dem Betriebsrat über die Arbeitsbedingungen, weiß Gründerszene

INTERNATIONAL

B2B-Geschäft mit Krankenhäusern beim Verkauf von Medizin-Zubehör verstärkt. Da geht also in Zukunft noch so einiges bei Amazon im Gesundheitsbereich. Amazon will mit Machine Learning Daten aus Patientenakten so auswerten, dass Krankenhäuser Kosten sparen können oder auch Patienten besser für Studien ausgewählt werden können. Erst kürzlich hatte Amazon die Online-Apotheke PillPack gekauft und dasmit Krankenhäusern beim Verkauf von Medizin-Zubehör verstärkt. Da geht also in Zukunft noch so einiges bei Amazon im Gesundheitsbereich.

TRENDS & FAKTEN

"Man muss sich für den Wandel ein paar Irre ins Haus holen" gab in einem etailment-Interview einmal ein Personalberater für die Digitale Transformation mit auf den Weg. So richtig "irre" sind sie nicht, die Mitglieder des neuen „Digital Circle“ bei Borussia Mönchengladbach. Mit dabei unter anderem: Handelsexperte Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Boris Radke (Chief Information Officer/ProSiebenSat.1 und TV-Start und Investor Joko Winterscheidt. Sie sollen die Borussia digital "coachen". Eine gute Sache. Helfen können solche "Irre" hier und andernorts aber nur, wenn auch offensiv gespielt und die Taktik sich nicht in vorsichtigen Investitionen nach vorne, agilen Wasserfällen in der Abwehr und lähmenden Ballgeschiebe im Mittelfeld erschöpft.





10.000 zusätzliche Zusteller für bis zu 11 Millionen erwartete Pakete täglich in den Tagen vor Heiligabend an.



Start-up des Tages Bezahlprozess im Handel revolutionieren. Mit dem Smartphone bezahlen und selbst Diebstahlsicherung entfernen: Das Münchener Start-up rapitag will denim Handel revolutionieren. DHL kündigt für die härtesten Wochen des Jahreszusätzliche Zusteller für bis zu 11 Millionen erwartete Pakete täglich in den Tagen vor Heiligabend an.

Amazon. Allerdings ist die Anbieter-Konkurrenz auf dem Marktplatz mörderisch. Eine Studie von BloomReach hat belegt, dass immer mehr Kunden nach Produkten nicht mehr bei Google suchen, sondern bei. Allerdings ist die Anbieter-Konkurrenz auf dem Marktplatz mörderisch. Mit richtiger Werbung können Händler jedoch ihre Sichtbarkeit vergrößern.

Fielmann, das digitale Themen eher ein wenig als Spielfeld für den Familiennachwuchs zu betrachten schien, hat sich über eine Tochtergesellschaft eine 20-prozentige Beteiligung an Fittingbox gesichert. Das Unternehmen ist auf 3D-Technologie und virtuelle Realität spezialisiert. Da könnte also alsbald auch bei Fielmann etwas in Richtung 3D-Anprobe von Brillen passieren. Die CeBIT wird also eingestellt. Zwischen Siechtum, Bedeutungslosigkeit und unklarer Positionierung fand die einstmals größte Computermesse der Welt zuletzt nicht mehr ihre Rolle. Dafür gibt es viele Gründe. Vielleicht der wichtigste: Die Messe war zu sehr auf das Geld in der Kasse, auf den Umsatz und die Aussteller fixiert und schaute zu wenig auf den eigentlichen Kunden - den Besucher. Eine Lehre, die man für jede Branche mitnehmen kann. Klug analysieren das Scheitern Sascha Lobo und Thomas Knüwer aus unterschiedlichen Blickwinkeln.