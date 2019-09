Allen recht machen kann's keiner, auch Amazon nicht: Zurzeit treibt der Online-Konzern sein Sprachsystem Alexa voran und mit ihm weitere Geräte zur Sprachsteuerung sowie eine Allianz aus Unternehmen, die Sprachsysteme so weiterentwickeln sollen, dass mehrere davon auf mobilen Geräten funktionieren. Nachvollziehbare Strategie: Kümmere dich um die Standards und du bleibst vorne dabei. Trotzdem beklagen sich Anleger: Amazon flute ohne Strategie den Markt mit Sprachsystemen und verdiene zu wenig daran. Hallo? War da nicht was mit agil? Im Digitalen ist es doch wichtiger, Felder erstmal zu besetzen. War immer schon ein Prinzip von Amazon. Allerdings hat Jeff Bezos auch nie viel auf Analysten und Anleger gegeben. Soviel Selbstbewusstsein muss sein für Erfolg.

///// HANDEL NATIONAL

Knapp ein Jahr nach der Übernahme durch Callaway wird diejetzt real: Die Outdoor-Marke hat in Salt Lake City einen neuen Standort eingerichtet und will von hier aus die neue Welt erobern. Die Wirtschaftswoche hat recherchiert, warum der Golfspezialist Callaway dabei gute Hilfestellung leistet und Salt Lake City nicht der schlechteste Startpunkt der Internationalisierung ist.

Amazon setzt aufIn der vergangenen Woche war viel zu lesen von neuen Geräten, in denen das Sprachsystem ebenfalls zum Einsatz kommt. Der Marktplatzbetreiber will auf diesem Feld den Ton angeben und schmiedet außerdem eine Allianz mit anderen Spezialisten, damit mehrere Sprachsteuer-Dienste gleichzeitig auf einem Gerät aktiv sein können, berichtet das Handelsblatt. Immer mehr Aufgaben und immer mehr Geräte für Alexa – das fordert neue Strategien für Amazon und Alexa, meinen Anleger und Analysten. Bei CNBC klagen sie, dass Amazon zu wenig damit verdiene. Es fehle Strategie und der bekannte Kundenfokus. Hoppala.Von 9 bis 9 und das an 6 Tagen:das Chinas Internet- und Telekom-Konzerne gerne für sich beanspruchen. Jack Ma, Alibabas scheidender Gründer, fordert es, das Internetportal Youzan ebenfalls und auch Huawei sieht es gerne, wenn seine IT-Spezialisten möglichst viel länger als von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend arbeiten. Doch inzwischen geht denen die Kraft aus und so fordern sie mehr Freizeit. Wollen sogar streiken. Die Zeiten dafür seien jedoch ungünstig, stellt das Handelsblatt fest – China befände sich auf dem Weg in eine Rezession und Arbeitskraft würde durch Stellenstreichungen wieder verfügbar.