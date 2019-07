Liebe Leserin, lieber Leser, mit Zahlen und Größenangaben ist das ja manchmal so eine Sache. Manch einer rechnet sich gerne größer, manch einer macht sich manchmal kleiner. Amazon beherrscht beide Grundrechenarten.

///// HANDEL NATIONAL

Weit über 2000 Mitarbeiter wolle man in Deutschland einstellen. Das verkündete Amazon dieser Tage ganz stolz. Bei Verdi macht man da eine ganz andere Rechnung auf. "Es werden keine zusätzlichen Stellen geschaffen, sondern es wird lediglich die Vertragsart geändert und die Lücke wieder aufgefüllt", sagt Sylwia Lech vongegenüber etailment . Das gehe unter anderem so: "Mancherorts werden einfach befristete Verträge entfristet – und das sind dann auch Neueinstellungen."

Amazon ist auch in den USA zunehmend unter Druck und muss angesichts der Marktmacht Regulierungen fürchten. Also wird man bei den Zahlen ein wenig transparenter, um zu zeigen, wie klein man eigentlich ist. Zahlen, die Amazon durchtröpfeln lässt, bringen die Numbercruncher von eMarketer dazu, ihre viel zitiertevon Amazon am US-Onlineshopping drastisch zu reduzieren, von fast 50% auf 38%, liest man bei Bloomberg