Stationärer Handel, erst recht mit neuer Technik, ist ein schwieriges Geschäft. Amazon, sagt die Legende, stellte für die ersten Amazon Go-Läden Schauspieler ein. Deren Einkauf sollte andere Kunden ermuntern, damit sie sich nicht unbeholfen oder wie Ladendiebe fühlten. Manchmal braucht es eben ein paar Tricks. Die kann auch der neue KuK-Shop brauchen.

///// HANDEL NATIONAL

Amazon Fashion launcht mit „Destination Denim“ am 24.Oktober sein erstes Online- und Offline-Fashion-Event in Deutschland. Das Event-Spektakel im Kühlhaus Berlin soll Mode, Technik, Musik und Kultur verbinden, bietet Live-Gigs, Workshops und Panel-Talks und jede Menge Platz für die beteiligten, sich zu präsentieren. Amazon, das gerade mit einergezeigt hat, dass man jede Ecke im Haushalt vernetzt besetzen möchte, kopiert damit ähnliche Versuche von About you und Zalando.