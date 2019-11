///// INTERNATIONAL

Whole Foods, Amazon Go, Amazon 4-Star, Amazon Books, Pop-up-Stores und Shop-in-Shop-Flächen, Treasure Truck sowie Abhol- und Abgabestationen mit dem Modell "Counter". Was man daraus ersehen kann: Fläche kann noch immer ein spannendes Modell sein, wenn man es richtig angeht. Und: Was richtig ist, weiß auch Amazon noch nicht so genau.



Alibaba zündete Milliarden-Feuerwerk

Im elften Jahr des Singles Day am 11.11 bricht der Rabatt-Tag in China abermals etliche Rekorde. Das globale Shopping-Event endete für Alibaba mit einem Gesamtumsatz von 38,4 Milliarden Dollar. 26% mehr als im Vorjahr. Mehr zum Thema lesen Sie bei etailment

Amazon wird einen neuen Lebensmittelmarkt alseröffnen. Die Gerüchte waberten schon länger, nun bestätigte Amazon Pläne für eine Eröffnung in 2020 in Los Angeles. Das Store-Konzept ist noch namenlos, soll laut CNet aber nichts mit Amazon Go zu tun haben und nicht direkt mit Whole Foods konkurrieren.Damit Sie nicht den Überblick verlieren: Diese Konzepte betreibt Amazon bereits auf der Fläche: