Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon sucht Anschluss auf der Fläche. Der US-Händler will Click & Collect anbieten, Bestelltes im Einzelhandel abholen lassen. Scheinbar ein guter Deal, weil er Kunden zurück in die Läden bringen könnte. Könnte aber auch sein, dass Händler irgendwann nicht mehr wissen, wohin mit den vielen Paketen. Kennen wir doch schon von Zeitschriftenläden, Reinigungen und, ja, netten Buchhändlern. Viele von denen gibt's allerdings nicht mehr.

"Counter" heißt ein neuer Service, den Amazon in Großbritannien und in Italien noch in diesem Jahr einführen will: Kunden sollenkönnen. Amazon sucht dafür noch Partner unter lokalen Händlern und Filialketten, berichtet E-Commercebytes, die Pakete annehmen werden. Amazon-Pakete im Laden?