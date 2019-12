Munter vefolgen wir das Tracking unserer Weihnachtspakete. Denken wir dabei auch daran, wie wir selbst auf Schritt und Tritt verfolgt werden? Von Google beispielsweise? Falls Sie das gruselig finden, kann Sie der Location History Visualizer immerhin mit einer schönen Karte ihrer Bewegungen der letzten Jahre entschädigen, wenn Sie dem Tool ihre, tja, Google Daten geben. Ihnen eine gute Woche, wo auch immer diese Sie hinführt.

Das deutsche Liefer-Start-up Delivery Hero kauft in Südkorea für vier Milliarden Dollar den dortigen Marktführer. Der Essenslieferdienst, international gerade im Höhenflug, ist in Deutschland nicht mehr aktiv. Das Geschäft wurde an den niederländischen Rivalen Takeaway für 930 Millionen Euro verkauft (Lieferando, Foodora, Lieferheld, Pizza.de).

61% der Deutschen bestellen ihre Präsente in diesem Jahr im Netz. Unter den Internetnutzern liegt der Anteil sogar bei 73%: 27% ihre Geschenke ausschließlich online. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom

Das hessische Drohnen-Start-uphat sich eine Finanzierung in Millionenhöhe (Corecam Capital Partners) gesichert. Wingcopter entwickelt und produziert autonom fliegende Transportdrohnen und hat beispielsweise medizinische Hilfsgüter im Rahmen eines sechsmonatigen Pilotprojekts mit DHL und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz) in Tansania sowie auf der Südseeinsel Vanuatu ausgeliefert. Auch Tests in Irland liefen erfolgreich. Nun will man Lieferungen in den USA erproben.