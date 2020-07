© imago images / UPI Photo etailment Expertenrat Amazon: Die Zerschlagung des Giganten beginnt „EU plant Kartellklage gegen Amazon.“ „Amazon und das Kartellverfahren: Warum die Argumentation für die EU so schwierig ist“ „Kartelluntersuchung: Amazon will Bezos vor dem US-Kongress aussagen lassen“. So lauteten Schlagzeilen in jüngster Zeit. Schon 2018 sagte Jeff Bezos unter anderem das: „Amazon wird insolvent gehen“ Andere Quellen stellen es so dar: „Selbst Jeff Bezos sieht Amazon vor dem Aus“ „Amazon wird pleitegehen“, "Amazon wird scheitern“. etailment-Experte Christian Otto Kelm erklärt, warum Amazon bald ganz anders dastehen könnte. Mehr lesen



© imago images / Kyodo News Plattformen Wie Facebook mit Künstlicher Intelligenz den E-Commerce beherrschen will Facebook veröffentlichte im letzten Monat sein neustes E-Commerce Produkt: Facebook Shops. Gleichzeitig wurde jedoch auch ein anderes Projekt bekannt, das noch viel mehr Potential haben könnte als Facebook Shops selbst. Mehr lesen



© etailment / Screenshot Handeln trotz Corona Facebook gefällt sich, Ebay verliert weniger als erwartet Die Coronakrise wirbelt den Einzelhandel durcheinander. Weil die Logistiker anfangs mit der Nachfragewucht zu kämpfen hatten, kamen auch Onlinehändler ins Schlingern. Doch mittlerweile laufen die Geschäfte im E-Commerce prächtig, wie eine Marktanalyse zeigt. Ebay überrascht die Analysten. Und Facebook profitiert vom veränderten Kommunikationsverhalten der Menschen weltweit. Mehr lesen

Eine neue Technologie, um das Shoppingverhalten der Nutzer in Echtzeit auch ohne Cookies besser analysieren zu können, hat Ebay vorgestellt. Das Targeting über die neue Ebay-Advanced-Audience-Technologie (eAAT) wird ab sofort in Europa eingesetzt. Vorher habe man das Verfahren in einem "erfolgreichen Pilotprojekt mit einem namhaften Streaming-Anbieter" erprobt, hieß es von Ebay. Das Ziel von eAAT sei es, Marken die Möglichkeit anzubieten, die Konsumenten auf Ebay genau dann mit Werbung anzusprechen, wenn diese auch wirklich an den Produkten interessiert sind. Mike Klinkhammer, Director of Advertising Sales EU bei Ebay, sagte dazu selbstbewusst: "Mit unserer neuesten Technologie können wir unsere Daten genauestens auswerten, um für nahezu jedes Werbeziel in Echtzeit das richtige Zielgruppensegment zu schaffen – von Sportbegeisterten bis Fotofans und nicht zuletzt auch bei besonderen Markenvorlieben." Ebay Advertising zählt sich zu den reichweitenstärksten Online-Vermarktern in Deutschland.Morgen, am 31. Juli 2020, geht die App BLVRD des gleichnamigen jungen Unternehmens in Hannover als Beta-Version an den Start. Die Produktsuchmaschine für den lokalen Modehandel verbindet die Online-Suche mit dem klassischen Offline-Kauf. Die App soll das „Shoppingerlebnis einer Stadt komplett spiegeln und als digitales Mode-Schaufenster funktionieren“, heißt es zum Start. Zum Start in Hannover und (Ende September) in Hamburg sind auch große Modehäuser wie AppelrathCüpper sowie Peek&Cloppenburg dabei.