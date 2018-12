Liebe Leserin, lieber Leser, gestern bin ich mal wieder über einen Satz von Sun Tzu, chinesischer General, Militärstratege und Autor von "Die Kunst des Krieges", gestolpert: "Wenn du etwas vorhast, tue, als ob du es nicht vorhättest. Wenn du etwas willst, tue, als ob du es nicht benutzen wolltest". Rund 500 Jahre vor Christus schrieb er diesen Satz. Und dann denke ich: Amazon-Gründer Jeff Bezos könnte das Buch auf dem Nachttisch haben.

Amazon will offenbar den Einkauf der Kunden beschleunigen und baut inzwischen auf den Suchergebnisseiten unter manche Produkte einen "In den Einkaufswagen"-Button ein. t3n hat den Kauf-Knopf, der den Weg auf die Produktseite erspart, in den Lebensmittel-Kategorien entdeckt. Von dem System profitiert der Anbieter in der Buy Box. Welche Attribute ein Artikel erfüllen muss, um sein Ranking bei Amazon zu verbessern, und in derzu erscheinen, lesen Sie hier