Liebe Leserin, lieber Leser, man verpasst etwas, wenn das Essen nur noch von Lieferando kommt. Beispielsweise im Wiener Restaurant Hiro und in Toronto bei Robo Sushi bringt ein Roboter das Essen an den Tisch. Andererseits: Continental träumt von Roboter-Vierbeinern für die letzte Meile. Putzig? Freu mich auf die Neuverfilmung von "101 Dalmatiner".

Der Logistikdienstleister Fiege wird ab 1. April 2019 den Betrieb des Zalando-Logistikstandorts Brieselang übernehmen. Fiege wird in Brieselang bei Berlin künftig Logistikdienstleistungen für Zalando, aber auch mehrere andere Auftraggeber abwickeln. Zalando ist Brieselang zu klein geworden.

Markenhersteller dürfen Produktproben an Amazon-Kunden schicken und Amazon hält dafür die Hand auf, berichtet Axios . Die Datenschlauheit von Amazon soll den Herstellern helfen, die Pröbchen besser an die passenden Kunden auszusteuern.

Alibaba und BMW haben auf der Consumer Electronics Show 2019 (CES) in Las Vegas eine neue Zusammenarbeit bei sprachgesteuerten mobilen Lösungen verkündet. Tmall Genie, der von Alibaba A.I. Labs entwickelte Sprachassistent, wird BMW Kunden in China Ende 2019 im Auto zur Verfügung stehen. BMW wird der erste Premium-Automobilhersteller sein, der Tmall Genie auf den Markt bringt, um ausgewählte BMW Modelle zu vermarkten.

Sag niemals nie. Kein Filmzitat dasJohn Krafcik gelten lassen würden. Wirklich und immer und zu jeder Zeit autonom fahrende Autos (Level 5) werde es niemals geben, sagte er übrigens schon im November . Außerdem werde es noch Jahrzehnte dauern, bis autonome Autos die Straßen füllen. Waymo ist immerhin eine Tochtergesellschaft der Google-Mutter Alphabet und quasi die Brutstätte von Googles fahrerlosem Auto.Und was macht dann die Logistik? Vielleicht Roboterhunde einsetzen. Autozulieferer Continental hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas jetzt fahrerlose Fahrzeuge vorgestellt, in denensitzen und die dann mit Paketen auf dem Rücken die Ware ausliefern. Bei(Technik fürs Leben") zeichnet man derweil für ein Patent semi-autonome Lkw, die die Ware per Kran vor der Haustür ablassen.