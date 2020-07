Regionale Getränkehersteller sind in besonderem Maße auf Gastronomie und Events angewiesen. Doch in der Coronakrise brechen solche Kanäle weg. Davon seien "Getränke-Start-ups und etablierte Hersteller gleichermaßen betroffen", sagt Yascha Roshani, Geschäftsführer von Craft Exchange. Das Online-Portal für Getränkemanufakturen hat sich in dieser Zeit beweisen können und ist entsprechend gewachsen. Sein Markenportfolio hat sich seit dem Start als Deutschlands erste Web-Plattform für regionale Getränkehersteller im Jahr 2019 fast vervierfacht (von 21 auf heute 80 Manufakturen), die Produktauswahl stieg in der gleichen Zeit von 200 auf 700 Getränke. Bis Ende 2020 sollen 1.500 Produkte zur Auswahl stehen. Bestellt wird online bei Craft Exchange, den Versand übernehmen die Hersteller selbst. Ähnlich läuft das Geschäftsmodell auch bei WirWinzer, dem 2011 als Start-up gegründeten Marktplatz für Weingüter , der mittlerweile zu Hawesko gehört.

///// HANDEL INTERNATIONAL

News zum nachhaltigen Wirtschaften im Einzelhandel gibt es von Edeka und Aldi Nord: Edeka hat gemeinsam mit dem World Wildlife Fund (WWF) zwölf Farmen in Kolumbien nach dem Wasserschutzstandard der Alliance for Water Stewardship (AWS) zertifiziert . Von den Betrieben bezieht Edeka Bananen aus nachhaltigem konventionellen Anbau. Weitere Farmen in Ecuador sind bereits zertifiziert oder sollen das AWS-Siegel noch erhalten. Neben dem Süßwasserschutz stehen bei dem Projekt auch der Schutz des Artenreichtums, Klimaschutz und die Arbeitsbedingungen auf den Farmen im Fokus. Aldi Nord machte am gestrigen Montag mit einer Banner-Aktion an Märkten auf Erfolge beim Klima- und Umweltschutz aufmerksam. Im Nachhaltigkeitsbericht für 2019 setzt sich der Discounter weiter anspruchsvolle Ziele. Unter anderem sollen alle Eigenmarkenverpackungen bis 2025 recyclingfähig, kompostierbar oder wiederverwendbar sein. Stärken will Aldi Nord auch die Stromgewinnung durch Photovoltaik auf den Dächern der Märkte.