Liebe Leserin, lieber Leser, gestern knallten mancherorts die Korken. Die Amazon-Aktie notierte erstmals über 2000 Dollar. Über 100 Prozent Wachstum binnen eines Jahres. Da duckte sich sogar verschämt die Alibaba-Aktie. Ihr Kurs sank gestern. Es ist im Handel eben ein bisschen wie im Casino. Amazon gewinnt immer.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Ikea-Modus und duzt seine Kunden auf der Website, im Newsletter und auch in der Werbung. Als wenn damit die Zustellung besser wird. Zettel bleibt Zettel. Egal, wie man den im Briefkasten grüßt. Hermes ist jetzt voll im Otto-Ton oder je nach Standpunkt imund duzt seine Kunden auf der Website, im Newsletter und auch in der Werbung. Als wenn damit die Zustellung besser wird. Zettel bleibt Zettel. Egal, wie man den im Briefkasten grüßt.

Der Service Amazon Polly verwandelt jetzt auch in deutsch Text in eine realistische Sprachausgabe. Bezahlen muss man bei der Nutzung nach Anzahl der Textzeichen. LEAD zeigt, welche Vorteile der Service bietet.

Momox steigerte mit dem ersten Teil der neuen TV-Kampagne im Juli die Downloads für die momox-App um 30 Prozent. Der Umsatz stieg um 25 Prozent. Weil das so gut funktioniert hat, laufen nun neue Spots (Kreativagentur TryNoAgency) für die eigenen Online-Shops medimops.de ( TV-Werbung hilft: die Re-Commerce-Plattformsteigerte mit dem ersten Teil der neuen TV-Kampagne im Juli die Downloads für die momox-App um 30 Prozent. Derstieg um 25 Prozent. Weil das so gut funktioniert hat, laufen nun neue Spots (Kreativagentur TryNoAgency) für die eigenen Online-Shops medimops.de ( Spot ) und ubup.de ( Spot ) auf RTL II, VOX, sixx und weiteren TV-Sendern.

INTERNATIONAL

42 Filialen der trudelnden Baumarktkette Homebase mit, will die als Distributionscenter nutzen, meint



Amazon bietet in Großbritannien offenbar um einige derder trudelnden Baumarktkette Homebase mit, will die als Distributionscenter nutzen, meint "The Telegraph"

Verkaufsvehikel nutzte und damit demonstrierte wie gut sich der Dienst als Verkaufskanal nutzen lässt. Adidas hat einen neuen Sneaker über Snapchat und die dortige Show mit dem Titel "Fashion 5 Ways" ausverkauft. Der Hersteller von Sportbekleidung war der erste Anbieter der dieses Content-Format alsnutzte und damit demonstrierte wie gut sich der Dienst als Verkaufskanal nutzen lässt.

Media-Markt im Test ist. TRENDS & FAKTEN Apple kauft Start-up für AR-Brille: 2020 könnte die Brille auf den Markt kommen. Gewöhnen wir uns also daran, dass wir demnächst alle weiße Brillen tragen (später dann auch altrosa), denn Apple kauft das Start-up Akonia Holographics . Von dem Linsenspezialisten erhofft sich Apple Hilfe bei der Entwicklung einer AR-Brille.könnte die Brille auf den Markt kommen.

102 Millionen Dollar für Blockchain-Start-up: Cloudcomputer zu bauen. Investiert hat unter anderem der bekannte VC Andreessen Horowitz. Dfinity will mit Amazon Web Services und Salesforce konkurrieren. Das Schweizer Blockchain-Projekt Dfinity hat 102 Millionen Dollar eingesammelt , um einenzu bauen. Investiert hat unter anderem der bekannte VC Andreessen Horowitz. Dfinity will mit Amazon Web Services und Salesforce konkurrieren.

Statistik des Tages: Marktplatz-Geschäft seit Jahren kräftiger als der eigene Handel und hat diesen längst überflügelt. Die beeindruckende Entwicklung und die Zahlen hat der



Start-up des Tages: Evopark macht das Parken deutlich einfacher und komfortabler: Mit digitalen End-to-End-Produkten für Parkhausbetreiber und Mobilitätsanbieter. macht das Parken deutlich einfacher und komfortabler: Mit digitalen End-to-End-Produkten für Parkhausbetreiber und Mobilitätsanbieter. Porsche ist mit an Bord. Bei Amazon wächst dasseit Jahren kräftiger als der eigene Handel und hat diesen längst überflügelt. Die beeindruckende Entwicklung und die Zahlen hat der IFH-Blog aufgeschlüsselt. Daraus könnte man auch folgende Lehre ziehen: Amazon ist von euch abhängig, liebe Händler und Hersteller. Gemeinsam könntet ihr daraus was machen.

Beliebtester Beitrag am Vortag: Start-up mit Milliarden-Dollar-Bewertung, vor. Sie wollen etwas erreichen. Welche Branchen begehrt sind und wie sich Gründer finanzieren zeigt der aktuelle



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages – Relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Die Tellerwäscher-zum-Millionär-Vita war gestern. Heutigen Gründern schwebt eher die Metamorphose zum Einhorn, also einem, vor. Sie wollen etwas erreichen. Welche Branchen begehrt sind und wie sich Gründer finanzieren zeigt der aktuelle KfW Gründungsmonitor Die Supermarktkette Albert Heijn erprobt ein Licht-basiertes Instore-Navigationssystem mit LED von Signify (ehemals Philips Lighting), das den Kunden per App über das Smartphone dirigiert. Die Technik soll die Suche nach den gewünschten Produkten bis auf 30 cm erleichtern. Die Lebensmittel Zeitung erklärt die Technik, die auch bei Carrefour, Edeka Paschmann sowieim Test ist.

- ANZEIGE -Wie schaffen Sie Einkaufserlebnisse, von denen Ihre Kunden sprechen? Und wie binden Sie die Digitalisierung nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in Ihre Unternehmensstrategie ein? Erfahren Sie am 17. Oktober in Köln, wie Sie die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen.auch als Digitaleinflüsterer Deutschlands bekannt, stellt Best Practices in Sachen Digitalisierung des Handels vor. >> Jetzt anmelden