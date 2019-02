Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon muss in den USA keine Steuern auf seinen Milliardengewinn zahlen. Auch hierzulande ist Amazon als Nutznießer einer verfehlten Steuerpolitik bekannt. Man muss das nicht lange diskutieren. Man muss nur Kant lesen. Der schreibt ungefähr so: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Guten Morgen.

Die MyToys-Gruppe bietet mit myToys Familienreisen ab sofort ein Urlaubsportal für Familien. Die Reiseangebote sind auf Familien zugeschnitten.

Metro und Alibaba führen Gespräche über eine Kooperation im China-Geschäft. Dabei dürfte es aber nicht nun um das Online-Geschäft gehen, sondern auch um das Frischegeschäft für die Filialkette Hema von Alibaba, meldet Reuters

Der auf Business-Mode für Frauen spezialisierte kuratierte Marktplatz Gardoré erhält im Rahmen einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde eine sechsstellige Startfinanzierung. Die Finanzierungrunde wurde von dem Start-up Generator Antler aus Singapur angeführt, einem Risikokapitalgeber, der mit Gardoré erstmals ein europäisches Startup ins Portfolio aufgenommen hat. Zudem beteiligten sich fünf Business Angels aus dem Berliner Umfeld. Bis dato war Gardoré durch die beiden Gründerinnen Laura Cordes und Anna Raabe, beides ehemalige Unternehmensberaterinnen, eigenfinanziert.

INTERNATIONAL

Amazon hat laut einem Medienbericht in den USA keine Bundessteuern auf seine Mega-Gewinne gezahlt. Rechnerisch sorgte eine Steuerfreibetrag von 129 Millionen Dollar sogar für einen effektiven Steuersatz von etwa minus einem Prozent.

Der Otto-Versand hat sich in der Schweiz im Namensstreit mit der heimischen Handelskette Otto's durchgesetzt und darf mit der Shop-Domain Otto-Shop.ch in der Schweiz starten. Der Discounter wollte die Adresse wegen Verwechslungsgefahr untersagen. Das Schweizer Handelsgericht sah das anders , weil Otto kein stationäres Geschäft betreiben will. Außerdem könne sich die Otto Group auf einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz berufen. Von 1892.

Amazon beteiligt sich an einer 700-Millionen-Dollar-Finanzierung für Rivian Automotive, einem US-Hersteller für elektrische Pickup-Fahrzeuge und verschafft damit seinen Logistik-Ambitionen einen weiteren Dreh.

TRENDS & FAKTEN

Start-up des Tages Grafiken für Präsentationen, Vertrieb oder Marketing zu erstellen, ist eine der zeitaufwendigsten Tätigkeiten in wissensintensiven Unternehmen. Das Start-up Vizzlo schafft Abhilfe.





Start-up des Tages Grafiken für Präsentationen, Vertrieb oder Marketing zu erstellen, ist eine der zeitaufwendigsten Tätigkeiten in wissensintensiven Unternehmen. Das Start-up Vizzlo schafft Abhilfe.

