///// HANDEL INTERNATIONAL

In Österreich wird es ab 1.10. nur noch die Marke MediaMarkt geben. Die 15 österreichweiten Saturn-Standorte (mit 900 Mitarbeitern) werden entsprechend umgebrandet, ebenso die Online-Shops. Insgesamt wird die zusammengefasste Kette 52 Märkte und 2.900 Mitarbeiter haben. Wie Chip.de unter Berufung auf MediaMarktSaturn berichtet, werde das Unternehmen in Deutschland an seiner Zweimarkenstrategie festhalten und weiter in die Marke Saturn investieren Es ist Juli und Amazon denkt an die Weihnachtszeit – aus gutem Grund: Das vierte Quartal mit seinen Feiertagen bedeutet für das 2006 eingeführte Fulfillment by Amazon (FBA) regelmäßig einen Stresstest. FBA ist überlebenswichtig für Verkäufer, gut für Prime-Kunden und lohnend für Amazon. Der Service habe, so heißt es, einen großen Teil der 53,76 Mrd. Dollar an Verkäufergebühren beigetragen, die Amazon 2019 bilanzierte. Es sind aber eben die Größe der Lager, die Zahl der vorgehaltenen Produkte und die saisonalen Schwankungen, die FBA zu einem der Stellen machen, an denen Amazon verwundbar ist.Darunter leiden die Drittanbieter auf den Marktplätzen, die immer wieder mit neuen Restriktionen konfrontiert werden: So wird Amazon ab sofort die Anzahl der Artikel, die Verkäufer in Fulfillment-Zentren vorrätig halten können, auf etwa drei Monatsbestände beschränken , schreibt Cnet. Ziel sei, genügend Platz für Lagerbestände zu schaffen, die sich vor Weihnachten gut verkaufen.Marketplace Pulse sieht Amazon am Ende seines Wachstums : Es gebe eine Grenze dafür, wie viele Millionen Quadratmeter Lagerfläche ein einzelnes Unternehmen verwalten könne. Und eine Grenze dafür, wie viele kleine Unternehmen den ständig wachsenden FBA-Anforderungen gerecht werden können.