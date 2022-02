///// HANDEL INTERNATIONAL

14,3 Prozent des Konzernumsatzes online hereingeholt. Die Online-Umsätze seien um 15,1 Prozent gewachsen, insbesondere von Purina Pet Care, Nespresso und anderen Kaffees sowie Nestlé Health Care. Der Gesamt-Konzernumsatz wuchs 2021 um 3,3 Prozent auf 87,1 Mrd. Franken. ... hat Reckitt Benckiser ("Calgon", "Kukident", "Durex") zwölf Prozent des Konzernumsatzes online eingespielt, die Online-Umsätze seien um 17 Prozent gewachsen. Der Konzernumsatz lag mit 13,2 Mrd. Pfund 5,4 Prozent unter Vorjahr, auf vergleichbarer Basis lag die Entwicklung 3,5 Prozent im Plus.