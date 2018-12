Liebe Leserin, lieber Leser, Mymuesli war (und ist immer noch) ein Star der Start-up-Szene. Das Team machte den Online-Kauf von Müsli populär, expandierte auch auf der Fläche. Nun leiden sie selbst unter dem Online-Boom, müssen Läden schließen. Es lohnt nicht. "Immer weniger Kunden gehen für die reine Bedarfsdeckung in die Innenstädte", sagt Mitgründer und Geschäftsführer Max Wittrock der LZ. Noch frisst die digitale Transformation nicht ihre Kinder. Aber sie nagt auch an ihnen.

Mehr als 25 Prozent der Mode-Umsätze in West-Europa sollen bis 2020 online über die Bühne gehen. Das lehrt eine gemeinsame Studie (pdf) von Boston Consulting und Zalando Marketing Services. Außerdem werde das Wachstum vor allem auf Online-Marktplätzen erzielt. Da dürfte Zalando aber froh sein, dass die eigene Studie die Plattform-Strategie bestätigt. Immerhin hat man eine. Eine Strategie. Welche aber hat P&C?

Der Modehändler P&C schlingert sich in Deutschland so durch. "Die Performance im Heimatmarkt schwächelt", konstatiert die TextilWirtschaft beim Blick auf die Umsätze. Digital will man aufholen: Ein Webshop in den Niederlanden, ein Relaunch für den Onlinestore des Tochterunternehmens Anson's und Click & Reserve ab 2019 - so lauten die Hausaufgaben bei Peek & Cloppenburg, Düsseldorf. Angesichts eines Online-Anteils von rund 5 Prozent klingt das nicht gerade streberhaft.

Mymuesli schrumpft auf der und hat bereits rund 20 seiner zuvor mehr als 50 eigenen Läden in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschlossen. Weitere Schließungen dürften folgen, weiß die Lebensmittel Zeitung . Immer weniger Läden bringen Geld in die Kasse. Die Frequenz fehlt. Und nur für das Marketing braucht es nicht alle die Läden. Das einstige Online-Start-up will die verbleibenden Flächen aufhübschen.

INTERNATIONAL

Facebook auf dem Weg zum QVC? Das fragt sich Techcrunch angesichts der Tatsache, dass Facebook nun Verkaufsvideos im Livestream testet. Mit denen können Händler ihre Produkte vorzeigen und dann via Messenger verkaufen.

TRENDS & FAKTEN

Palettentauschprozess im Fokus stand. Beim Tauschprozess an den Laderampen als auch in der Belegabwicklung sei ein positiver Effekt spürbar. Aber: Dafür braucht man nicht unbedingt eine Blockchain. Das kann man auch anders digitalisieren.



Hochschul-Atlas vom bevh Unter www.hochschulatlas-ecommerce.de hat der Branchenverband bevh die deutschen Hochschulangebote nach Studiengängen ausgewertet, die mindestens in Teilbereichen Schnittmengen mit dem Onlinehandel und Digital Commerce aufweisen. Praktisch: Der "Atlas" kann mit Such- und Filterfunktionen genutzt werden. Details bei etailment. Blockchain, nach dem Hype gerade auf dem Weg durch das Tal der Enttäuschungen, kann doch "für was gut" sein. Sagt zumindest ein Pilotprojekt unter dem Dach von GS1 Germany bei dem eine Blockchain-basierte Lösung für den offenenim Fokus stand. Beim Tauschprozess an den Laderampen als auch in der Belegabwicklung sei ein positiver Effekt spürbar. Aber: Dafür braucht man nicht unbedingt eine Blockchain. Das kann man auch anders digitalisieren.

IPO folgen. Auch der Fahrdienstleister Uber



Das wird ein spannendes Wettrennen. Der Uber-Rivale Lyft hat seine Pläne für einen Börsengang in 2019 jetzt offiziell gemacht. Schon im Frühjahr könnte derfolgen. Auch der Fahrdienstleister Uber will 2019 an die Börse . Womöglich schon zu Jahresanfang.

Podcast-Folge zum Nikolaus war eigentlich als Testlauf und kleiner Spaß gedacht. Sie haben die Epsiode zur Folge mit dem besten Tagesstart gemacht. Danke dafür! Falls Sie auch wissen wollen, was in dem 1200-Euro-Paket von Zalando war und wie man sich gegen digitale Taschendiebe schützt, dann bitte hier entlang zu



Start-up des Tages virtuelle Assistentin mit künstlicher Intelligenz. Das findet sogar Ex-Porsche-Vorstandschef Wendelin Wiedeking spannend. Wer als junge Frau nicht weiß, was sie beim nächsten Date, Kinobesuch oder Familientreffen anziehen soll, fragt Inspora im Facebook Messenger. Die antwortet prompt, merkt sich, was im Kleiderschrank ist und sucht trendige Outfit-Kompositionen bekannter Mode-Influencer heraus. Allerdings: Inspora ist gar kein Mensch, sondern eine. Das findet sogar Ex-Porsche-Vorstandschef Wendelin Wiedeking spannend. Einfach mal Danke sagen. Unserewar eigentlich als Testlauf und kleiner Spaß gedacht. Sie haben die Epsiode zur Folge mit dem besten Tagesstart gemacht. Danke dafür! Falls Sie auch wissen wollen, was in dem 1200-Euro-Paket von Zalando war und wie man sich gegen digitale Taschendiebe schützt, dann bitte hier entlang zu Soundcloud, zu Spotify und iTunes

Die Pläne des Wort&Bild-Verlags ("Apotheken-Umschau") für einen Online-Marktplatz für Apotheker werden konkreter . Nachdem man erst vor wenigen Wochen die Mehrheit am Online-Shop-Dienstleister Curacado übernommen hatte, hat man nun mit vier Partnern (Apothekenrechenzentrum Noventi, Kommissioniersystem-Anbieter Rowa, Pharmagroßhändler Gehe und Sanacorp) die Initiative "Pro Apotheke vor Ort" (PRO AvO) gegründet. Die soll nun ein Plattform-Konzept entwickeln. Curacado als regional ausgerichtete Bestell- und Lieferplattform passt da übrigens gut ins Bild. Das vom Nürnberger Apotheker Ralf König initiierte Modell soll bereits rund 100 Apotheken versammeln. Kunden von Wort & Bild, die den Internetauftritt- und App-Dienst des Verlages nutzen, sollen schon demnächst die Click&Collect-Funktion aufschalten können lassen. Keine Kasse ist gerade das neue Schwarz. Und so zeigt sich auch der Kioskbetreiber Valora im Frühjahr 2019 mit einem vollautomatischen Mini-Laden. Der Einkauf in der "Avec Box" erfolgt über eine App, die erlaubt auch den Zutritt in das 53 Quadratmeter Kiosk am Bahnhof Wetzikon. Drinnen scannt der Kunde seine Ware per App.