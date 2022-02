Der deutsche Einzelhandel fordert seit Wochen eine Lockerung der Coronaregeln, besonders das Streichen der 2G-Regel, über das ja schon einige Gerichte entschieden haben. Die möglichen und erwarteten positiven wirtschaftlichen Effekte für den Einzelhandel stellt das Institut für Weltwirtschaft in Kiel in Frage. Der Umsatz könne auch sinken, weil ein Zugang für Ungeimpfte oder Ungetestete mehr potenzielle Kunden abschrecke, da sie sich dann nicht mehr sicher fühlten. Die Ökonomen fordern Pilotprojekte, um die möglichen Reaktionen der Kunden zu beobachten. Bessere Werte könnten beim Vergleich ähnlicher Städte in Deutschland mit einerseits weiter bestehenden und andererseits geöffneten Regeln erzielt werden. Ein Vergleich mit anderen Ländern sei durch die anderen Impfquoten und dort existierenden unterschiedlichen Beschränkungen nur bedingt hilfreich.

///// HANDEL NATIONAL

Lieferdienste steigen in Medikamentenmarkt ein

Der Apothekermarkt muss mit einem stärkeren Wettbewerb rechnen. Bislang ist er fest in den Händen der stationären Geschäfte, nun steht aber der Einstieg der Online-Lieferdienste auf der Liste, prognostiziert das Handelsblatt. Der Kurierservice Mayd verspreche die Lieferung der rezeptfreien Produkte aus der lokalen Apotheke in 30 Minuten, die Beratung der Kunden müsse in diesem Fall durch die Apotheke telefonisch über die Plattform erfolgen. Mayd wolle den Service aus der Hauptstadt nach Stuttgart, Hannover, Leipzig und Essen ausweiten. Auch die Anbieter First A und Kurando wollten ihren Service in weiteren Städten anbieten. Alle Dienstleister erwarteten sich durch das angekündigte E-Rezept, dessen Start bereits verschoben wurde, einen weiteren Schub. Ein Bremsklotz könne aber die gesetzliche Versanderlaubnis werden, über die in Deutschland nur 3.000 der rund 18.500 Apotheken verfügten. Viele von ihnen setzten auf eigene Boten, für die die Erlaubnis nicht benötigt werde, da die eigene Beratung sichergestellt sei.



Hawesko sammelt Kraft im Online-Handel

Das seit zwei Jahren andauernde Wachstum des E-Commerce macht keinen Stopp vor dem Getränkehandel. Auch Wein wird stärker online bestellt, wie die Jahresergebnisse des Weinhandelskonzerns Hawesko bestätigen. Der Umsatz erhielt 2021 einen Schub um zehn Prozent auf rund 680 Millionen Euro, meldet die Lebensmittelzeitung. Für den Ebit sei es gar um 26 Prozent auf 53 Millionen Euro nach oben gegangen. Einer der Antreiber sei das virtuelle Geschäft gewesen, hier habe das Plus bei 17 Prozent gelegen. In der Konzernleitung wurden die Neukundengewinnung und die Bewegung des Kaufverhaltens der Kunden hin zum Online-Handel als Hauptgründe genannt. Für das erste Quartal dieses Jahres erwarte das Unternehmen in Anbetracht der Coronaentwicklung und der hohen Zahlen von 2021 nicht mit ähnlichen Wachstumszahlen, die Prognose gehe in Richtung eines leichten Umsatzrückgangs. Insgesamt rechne Hawesko-Vorstandschef Thorsten Hermelink aber mit Umsätzen deutlich über dem Niveau vor der Pandemie.



Sportspar mit einem Rekordjahr

Und wieder meldet ein Online-Händler neue Rekordmarken. Dieses Mal ist es Sportspar. Der Spezialist für Sportmarken verbuchte 2021 einen Umsatz in Höhe von 31,5 Millionen Euro, ein Sprung von 23 Prozent nach oben gegenüber dem Vorjahr. Die Retourenquote ist nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr auf unter elf Prozent gesunken, während die Zahl der bestellten Pakete von 718.000 auf 862.000 angestiegen ist. Das Unternehmen zählt die Internationalisierung, den Ausbau des Marketings und eine Verbreiterung des Sortiments als positive Elemente auf. Diese Strategie wollen die geschäftsführenden Borisenko-Brüder auch in diesem Jahr fortsetzen, dazu gehören auch ein Ausbau von Arbeitsplätzen und Lagerkapazitäten. Ebenfalls auf der Liste stehen der Aufbau eines Programms für Kundenempfehlungen und anlässlich der guten Zahlen für die Eigenmarke Jelex die Entwicklung weiterer Eigenmarken.