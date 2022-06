Es sieht so aus, dass in den Streit zwischen der EU-Kommission und Google wegen des Vorgehens Googles bei Fragen der Werbeplatzierung Bewegung kommt. Nach Angaben von mit dem Verfahren bekannten Personen hat der Online-Konzern angeboten, dass auch andere Werbevermittler auf You Tube Anzeigen schalten könnten, schreibt Reuters . Für Google gehe es primär darum, die möglichen Strafzahlungen wegen Kartellrechtsverstößen zu verhindern. Diese könnten eine Höhe von bis zu zehn Prozent des globalen Jahresumsatzes erreichen. Für die EU-Kommission stehe die Pflicht der Nutzung von Google Ads oder Display & Video 360 bei der Anzeigenschaltung im Mittelpunkt. Darüber hinaus untersuche die Kommission Einschränkungen der Nutzung der Daten zur User-Identität für andere Unternehmen.Amazon hat eine Initiative gestartet, mit der der E-Commerce in Vietnam ausgebaut werden soll. Nach einem Bericht von Tech in Asia sei ein Abkommen mit einer Regierungsorganisation die Grundlage, um bis zu 10.000 lokale Unternehmer für den Handel auf der internationalen Plattform auszubilden. Im Mittelpunkt stünden die Segmente Marktforschung, Platzierung der Produkte sowie Registrierung und Schutz der Marken. Als erste lokale Märkte seien Hanoi, Ho Chi Minh City und Da Nang geplant. Amazon erwarte für den internationalen Handel in Vietnam für 2026 einen Umsatz von mehr als elf Milliarden US-Dollar.Der Lebensmittelhandel in Großbritannien wird bis 2027 um 11,3 Prozent wachsen, verteilt auf alle Vertriebskanäle. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts für den Lebensmittelhandel IGD, schreibt Internet Retailing . Damit werde in fünf Jahren ein Volumen von 241,3 Milliarden Britische Pfund erreicht. Als Wachstumsmotoren schätzen die Marktforscher die Schnelllieferdienste und weitere Investitionen und Verstärkungen des Online-Handels ein. Für das laufende Jahre rechnen sie aber wegen der hohen Inflationsrate mit niedrigeren Ausgaben der Kunden. Die Verbraucher würden preissensibler, suchten verstärkt nach Angeboten und planten ihre Einkäufe genauer. Für den Online-Handel könne das Wachstum bei 22,6 Prozent liegen, maßgeblich seien bessere Bestellmöglichkeiten und schnellere Lieferdienste.

///// NACHHALTIGKEIT

Die Technologieplattform für die Buchung von öffentlichem Straßen- und Schienenverkehr, Distribusion, hat von drei externen Investoren eine Kapitalspritze in Höhe von 30 Millionen Euro erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen will den B2B-Marktplatz weiter ausbauen, meldet Tech.eu . Nach Europa und Ländern in Lateinamerika sei die Integration von öffentlichen Transportunternehmen aus weiteren Ländern geplant. Es gebe ein großes Potenzial, denn weltweit würden rund 100 Millionen Fahrkarten pro Tag noch offline verkauft. Die angeschlossenen Anbieter erhielten durch nur eine API derzeit Anbindung an rund 400 Transportunternehmen in mehr als 71 Ländern. Ein Ziel sei es, durch eine engere Verknüpfung der Transportunternehmen und einfachere Buchungsmöglichkeiten den nachhaltigen öffentlichen Verkehr weiter zu stärken.

Für die digitale Werbung ist in diesem Jahr mit einem deutlich niedrigeren Wachstum im Vergleich zu 2021 zu rechnen. Nach Berechnungen der Group M für die Prognose "This Year, Next Year" wird das Wachstum der rein digitalen Plattformen bei zwölf Prozent liegen, im vergangenen Jahr lag die Quote bei 30 Prozent. Dabei gehen die Analysten für das globale Werbewachstum in allen Medien von einem Wert von 8,4 Prozent aus. Dies entspreche den Zahlen der letzten Prognose vom Dezember 2021, heißt es in der Studie. Ein deutlich langsameres Wachstum wird 2022 für China erwartet, in Indien prognostizieren die Autoren der Studie für die nächsten fünf Jahre zweistellige Zuwachsraten. In Deutschland werde die Rate, wie in Frankreich, Brasilien und Kanada, im hohen einstelligen Bereich liegen.Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten der Einschätzung der Risiken für die IT und den Aufbau des passenden Sicherheitsmanagements. Dies sind Ergebnisse einer neuen Studie des japanischen Sicherheitsanbieters Trend Micro . In Deutschland sehen 65 Prozent der befragten 202 Unternehmen besondere Risiken in einer wachsenden Angriffsfläche, die weltweite Quote liege hier bei 73 Prozent. 40 Prozent der deutschen Unternehmen erklärten, dass sich diese Fläche ständig verändere und unübersichtlich sei. Für 62 Prozent, in Deutschland und weltweit, spielten tote Winkel innerhalb der IT-Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Zu den Ansatzpunkten für eine Verringerung der Risiken gehört nach der Einschätzung der Autoren eine vollständig definierte Methodik zur Risikobewertung, über die nur 42 Prozent verfügten. Nur 19 Prozent führten eine tägliche Bewertung der Risiken durch.