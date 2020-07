///// HANDEL INTERNATIONAL

Die USA verzeichnen mit zahlreichen Hotspots einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionen, gleichzeitig tut US-Präsident Trump so, als sei demnächst alles wieder ganz normal. Dass dem nicht so sein wird, kann man jetzt einer internen Information von Amazon an seine Mitarbeiter*innen entnehmen. Wie CNBC berichtet, erlaubt das Unternehmen all jenen, die vom Home Office aus arbeiten können, diese Arbeit auch bis zum 8. Januar 2021 dort auszuführen . Im Mai hatte Amazon gemeldet, dass die Arbeit im Home Office bis 2. Oktober gestattet sei. Zuvor hatten Facebook, Google und Apple bereits bekundet, sie erwarteten keine Rückkehr ihrer Mitarbeiter*innen vor Ende des Jahres.

Im Mai wurde Gläubigerschutz beantragt, seitdem bangen 90.000 Mitarbeiter des Warenhausunternehmens um ihre Jobs. Seinerzeit hieß es, 30 Prozent der rund 870 Kaufhäuser könnten geschlossen werden, eine aktuelle Liste umfasst 152 Standorte. Eine Frist, in der eine Einigung mit den Gläubigern über die Fortführung der Geschäfte geschlossen werden sollte, wurde jetzt bis 31. Juli verlängert. Im Gespräch sind der Verkauf von 35 % des Unternehmens an einen neu geschaffenen. Zu den möglichen Investoren zähle der Shopping-Mall-Betreiber Simon, berichtet CNBC. Komme keine Einigung zustande, drohe die Liquidierung.Asos, einer der größten reinen Online-Modehändler der Welt mit Internetauftritten in Großbritannien, Europa, den USA und Australien, meldet für die vier Monate des Corona-Lockdowns von März bis Juni einen Umsatzanstieg von 10% auf mehr als 1 Mrd. Pfund (1,12 Mrd. Euro) und einen Kundenzuwachs um 16% auf 23 Mio. Das im Vereinigten Königreich (UK) beheimatetet Unternehmen konnte seine Verkäufe in der EU um 22% und in der übrigen Welt um 19% steigern , währen die Geschäfte im UK um 1% und in den USA um 2% zurückgingen, berichtet Internet Retailing. Zu Beginn des Lockdowns habe Asos noch einen Umsatzrückgang hinnehmen und staatliche Hilfe für das beurlaubte Personal in Anspruch nehmen müssen. Im April, Mai und Juni hätte die Nachfrage nach Freizeitkleidung dann stark angezogen.