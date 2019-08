Walmart wächst. Deutlich. Klingt nach einer Erfolgsstory für das Flächengeschäft. Das stimmt ein wenig. Vor allem aber stärken digital geprägte Aktivitäten das Geschäft. Auch offline. Wenn es also eine Lehre gibt, dann diese: Erfolg geht nur gemeinsam. Und mit dem Kunden. Nicht gegen ihn.

///// HANDEL NATIONAL

14. September gilt nun nicht mehr als eiserener Stichtag. Es bleibt mehr Zeit für Umbau und die Einrichtung von Provisorien. Die Finanzaufsicht Bafin gewährt angesichts des Chaos und etlicher unvorbereiteter Händler (und Kunden) Aufschub in Sachen PSD2. Nach LZ-Informationen gibt die Bafin auch grünes Licht für eine Übergangsfrist bei der Umsetzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).

Die Verbraucherzentrale Brandenburg warnt, dass der Billigheimer-Marktplatz Wish, jene Billigrampe, die alle Vorurteile über China-Hersteller zu bestätigen scheint, Kontakte der Kunden sperrt. Kunden hätten dann keine Möglichkeit mehr, noch offene Bestellungen zurückzusenden, Mängel zu reklamieren oder etwa verlorengegangene Lieferungen zu melden, klagt die Verbraucherzentrale. Grund laut Wish: Das Konto wurde wegen übermäßig vieler Rückerstattungen "markiert". Was man dagegen tun kann: Mehr bestellen, laut Wish, um mehr Pluspunkte als guter Kunde zu sammeln. Dreist.





Wirecard positioniert sich als Technikanbieter für Händler, die auf der Suche nach einer Amazon-Go-Lösung sind. Bei Wirecard nennt sich das Konzept "Grab & Go", ist ebenfalls vollautomatisch, menschenleer, appbasiert. Das Video dazu liefert aber nur nette Standbilder. Ob das samt Technik und mit echten Kunden tatsächlich funktioniert - unklar.

///// INTERNATIONAL

Online-Umsatz legt um 37% zu und der Gesamtumsatz um 1,8%. Die Gewinne sprudeln. Die weiteren Aussichten: Optimistisch. Sehr. Was Walmart so macht? Etailment hat es unter anderem



Man muss wohl noch mal genauer schauen, was Walmart (pdf) gerade so tut. Der Umsatz in den Filialen steigt im zweiten Quartal, derund der Gesamtumsatz um 1,8%. Die Gewinne sprudeln. Die weiteren Aussichten: Optimistisch. Sehr. Was Walmart so macht? Etailment hat es unter anderem hier und hier beschrieben.

Alibaba hat gerade starke Zahlen für das zweite Quartal präsentiert: Umsatz: plus 42% gegen über dem Vorjahr. TMall legt im Außenumsatz (GMV) um 38% zu. Dicke Gewinne inklusive. Chinas führender E-Commerce-Player wächst auch massiv im Cloud-Geschäft: plus 66%. Diese Entwicklung kennt man ja von Amazon.



Macy`s testet Resale

Macy`s, krisengeplagt, versucht es jetzt in einem Pilotprojekt mit dem Wiederverkauf von Mode, neudeutsch Re-Commerce. Dies dann auf Sonderflächen in 40 Läden zusammen mit dem Marktplatz ThredUp.

///// TRENDS & TECH

16- bis 24-Jährigen der Meinung, dass Amazon nicht das beste Erlebnis bietet, wenn es um den Zugang zu Marken, Rückgaben oder Kundenservice geht, zitiert Junge Kunden schauen zunehmend kritisch auf Amazon. Anders als ältere Konsumenten sind dieder Meinung, dass Amazon nicht das beste Erlebnis bietet, wenn es um den Zugang zu Marken, Rückgaben oder Kundenservice geht, zitiert Horizont den "Future Shopper"-Report der Agentur Wunderman Thompson. In der Studie sagten zudem 46% der Befragten, dass sie lieber bei einer Marke einkaufen, die ein physisches Geschäft betreibt. Das gilt auch für junge Kunden.

Der Zahlungsdienstleister Klarna will jetzt auch den stationären Handel erobern. Mit Klarna Instore können Händler nun Klarnas Rechnungs- und Ratenkauf auch im Ladengeschäft anbieten. Zum Bezahlen wird keine Klarna App benötigt. Nachdem der Kunde den Wunsch geäußert hat, mit Klarna zu bezahlen, sendet das Kassenpersonal dem Kunden via Klarna-Händler-App oder aus dem bestehenden POS-System via E-Mail, QR-Code oder SMS einen Link zur Zahlungsseite. Dort kann der Kunde seine Daten eingeben.





persönlich zugeschnittene Ernährungsempfehlungen - auch für (aber nicht nur für) Müsli.



Start-up des Tages: Ankerkraut würzt seine Kommunikation mit authentischem Marketing und Community-Pflege. etailment hat den Gewürzhändler hier kompakt vorgestellt.



Wer mehr über Werdegang, Erfahrungen, „Die Höhle der Löwen" und die Strategie der Manufaktur im Onlinehandel wissen will, der sollte sich das Video ansehen, in dem "E-Commerce Rockstar" Michael Atug das Gründerduo Anne und Stefan Lemcke befragt. Sehenswert.

Favorit der Leser

About you haben die Die Macher vonhaben die Ärmel hochgekrempelt und liefern aktuell nahezu im Wochentakt Entertainment und vermarkten es selbst. Immer mit dabei: Influencer.

