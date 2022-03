In Deutschland wird über die Änderungen und Aussetzungen der meisten Coronabestimmungen diskutiert, die Länder sind unzufrieden. Was dabei aber untergeht, ist die Impfkampagne, was sich auch an der schwachen Resonanz des neuen Novavax-Impfstoffs zeigt. Auch die Diskussion über die Impfpflicht befindet sich im Leerlauf, eine Einigung zeichnet sich nicht ab. Der HDE fordert die Politik aber genau zu dieser Einigung auf. Notwendig sei politische Geschlossenheit, erklärt Geschäftsführer Stefan Genth. Die Pflicht müsse zügig umgesetzt werden, der nächste Rückschlag in Herbst und Winter drohe bereits. Es sei inakzeptabel, wenn der Handel dann wieder Sonderopfer bringen müsse, weil die politische Entschlossenheit gefehlt habe.

///// HANDEL NATIONAL

Auto1 mit höherem Umsatz und höherem Verlust

Auto1 kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der Online-Autohändler konnte den Umsatz 2021 um deutliche 67 Prozent steigern. Insgesamt erreichte der Umsatz einen Wert von 4,8 Milliarden Euro, berichtet die Wirtschaftswoche. Danach sei es für die Gebrauchtwagenplattform im vierten Quartal sogar um 99 Prozent nach oben gegangen. Verbessert habe sich auch die Zahl der verkauften Autos, der Anstieg liege bei 31 Prozent auf knapp 597.000 Fahrzeuge. Allerdings sei Auto1 weiterhin nicht profitabel, der Ebitda liege bei minus 107,1 Millionen Euro, im Vorjahr hatte das Unternehmen noch minus 15,2 Millionen Euro angegeben. Als Grund für das größere Minus habe der Online-Anbieter hohe Investitionen angegeben. Die Prognose für 2022 liege auf einem Umsatzplus zwischen 19 und 42 Prozent.



Biorena startet in München

Und der nächste Lieferdienst rollt vom Hof. Kaum hat Frischepost in München aufgegeben, startet mit Biorena ein neuer Service, der sich auf die Auslieferung von Biowaren spezialisiert hat. Das junge Unternehmen konzentriert sich auf biologische und regionale Lebensmittel, es gehe nach Unternehmensangaben darum, "Stadt und Land mit hochwertigen Bio-Lebensmitteln zu verbinden", heißt es in der Gründerszene. Die rund 2.000 Lebensmittelprodukte, die mit E-Fahrzeugen zu den Kunden transportiert werden, stammten von mehr als 100 Höfen rund um München. Die Produkte würden vor der Auslieferung ohne Plastik verpackt. Zu den Investoren in das Start-up gehöre Picus Capital mit einer siebenstelligen Summe.





DHL Global Forwarding, Freight übernimmt J.F. Hillebrand

Der Seefrachtspezialist J.F. Hillebrand Group AG befindet sich nun endgültig zu 100 Prozent unter dem Dach der DHL Global Forwarding, Freight. Nach der Beendigung der Überprüfungen durch die Kartellbehörden ist die Transaktion nach Angaben der DHL Group abgeschlossen. Das neue Unternehmen firmiert in Zukunft unter dem Namen Hillebrand Gori, a DHL Company und soll sich auf die Logistik von Getränken, Bier, Wein und Spirituosen spezialisieren. Die im August 2021 angemeldete Transaktion hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Hillebrand soll mit dem Spezialisten für die Logistik von Wein und Spirituosen, Gori, eng zusammenarbeiten.