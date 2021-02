Heute lesen Sie fast nur gute Nachrichten vom gestrigen Donnerstag: Auto1 legt einen 1-A-Start an der Börse hin, Baumaterialien und generalüberholte Elektronik legen online um 100 Prozent zu, Ebay wächst sowieso, Top-Level-Domains wie .blackfriday sind nicht allzu teuer, und in Spanien planen Genossenschaften eine Amazon-ähnliche Plattform, aber in regional und nachhaltig. Das Online-Geschäft blüht.

///// HANDEL NATIONAL

Auto1 startet fulminant an der Börse -- "Wirtschaftswoche" krittelt

Gestern ist Auto1 in Frankfurt am Main an die Börse gegangen, der Betreiber von Wirkaufendeinauto.de und Auto1.com (nach eigenen Worten "Europas führender Online-B2B-Marktplatz für Gebrauchtwagen"). Die Aktie begann mit 55 Euro und lag damit 45 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Euro. "Die Gründer werden dadurch auf einen Schlag sehr reich -- in der deutschen Tech-Szene gab es das so noch nie", jubelt Manager-Magazin.de. Die "Wirtschaftswoche" ist nicht zufrieden und hat "Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. So sei das Kerngeschäft womöglich deutlich schlechter digitalisierbar als allgemein erwartet", zitiert das Blatt eine eigene Analyse. "Der An- und Weiterverkauf der Gebrauchtwagen sei mit einem relativ hohen Fixkostenblock verbunden, der sich auch bei größerem Wachstum nicht beliebig drücken lasse."



Refurbished ist mit 2020 zufrieden

Refurbished, Online-Marktplatz für generalüberholte Elektronik mit österreichischen Wurzeln, schaut gut gelaunt auf das Jahr 2020 zurück: Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zu 2019 auf das Dreifache, nämlich 100 Millionen Euro. Das Unternehmen habe "77.000 Kilogramm elektronischen Abfall vermieden und über 13 Millionen Kilogramm CO2 eingespart", sei in neun Länder expandiert und habe die Zahl der Mitarbeiter verdoppelt (auf mehr als 100). Im Angebot sind laut Unternehmen 8.000 verschiedene Produkte. Deutschland bleibe einer der wichtigsten Märkte.



Baumarkt-Plattform Manomano verdoppelt Geschäft in Deutschland

Das französische E-Commerce-Unternehmen Manomano, spezialisiert auf Heimwerker-Produkte, meldet für 2020 weltweite Umsätze von 1,2 Mrd. Euro mit einem Gesamtwachstum von 100 Prozent. "Allein auf dem deutschen Markt konnte ManoMano sein Geschäftsvolumen auf 113 Millionen Euro im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 verdoppeln", schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "ManoMano erwartet, dass Deutschland 2021 der zweitgrößte Markt für das Unternehmen wird." 75 Prozent der Händler auf der Plattform stammen aus Deutschland, 40 Prozent von ihnen verkaufen international. Das Unternehmen will in den deutschen Markt "massiv" investieren.