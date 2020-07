///// HANDEL INTERNATIONAL





Keine Durchsetzung der Maskenpflicht

Die Liste der großen Einzelhandelsunternehmen in den USA, die während der Coronakrise Insolvenz angemeldet haben, wächst weiter. CNBC berichtet von mittlerweile rund 40 Firmenpleiten , die eine Marktstudie von S&P aufführt. Allerdings seien insbesondere solche Unternehmen betroffen, die bereits vor dem Ausbruch der Pandemie wirtschaftliche Probleme gehabt hätten.Corona treibt die großen US-Handelsketten noch in einer anderen Weise um: CNN berichtet, dass unter anderem Walmart, Home Depot, Lowe's, Walgreens und CVS die in der vergangenen Woche erlassene Maskenpflicht nicht durchsetzen wollen. Grund dafür ist, dass die Unternehmen Auseinandersetzungen zwischen ihren Mitarbeitern und den Kunden vermeiden wollen.

Nein, hier geht es nicht darum, morgens ein bisschen länger schlafen zu dürfen. Vielmehr hat sich Delivery Hero die 15-Minuten-Frist für sein Konzept "Q-Commerce" (ein Kunstwort aus Quick und E-Commerce für schnellen Onlinehandel) vorgenommen. Das neue Angebot soll blitzschnelle Lieferungen auch von Einkäufen bieten, die von den Kurieren des Essens-Bringdienstes ausgeliefert werden. Geplant ist ein Sortiment von Supermarktartikeln bis Medikamenten. Ermöglichen sollen das kleine, über die ganze Stadt verteile Warenlager. Im Mittleren Osten sind die ersten solche Mikrodepots bereits am Start , berichtet Business Insider. Aber auch Drittanbieter wie lokale Einzelhändler und Kioske sollen in das Netz eingebunden werden.Wie anfällig ist der globalisierte Onlinehandel für Risiken? Mit dem Thema beschäftigen sich Jochen Krisch und Marcel Weiß von Exciting Commerce in der neuen Ausgabe des "Exchanges"-Podcast . Die Ausgabe #259 trägt den Titel "Wie (anti)fragil ist der Onlinehandel". Eine Erkenntnis aus den Entwicklungen der vergangenen Monate: Wichtig sind vielfältige Lieferanten- und Logistikstrukturen.Der Einzelhandel im Vereinigten Königreich erholt sich vom Schock der Corona-Einschränkungen , schreibt FashionUnited: Im Juni lagen die Umsätze 13,9 Prozent höher als im Mai, wird das britische Statistikamt zitiert – das war mehr, als Experten prognostiziert hatten. Besonders profitierten Lebensmittelhandel und E-Commerce von der Entwicklung.