Am Montag beginnt der Winterschlussverkauf, den es auch nach der offiziellen Abschaffung 2004 noch gibt. Und es wird ein schmaler WSV, erwartet der Handelsverband Deutschland: Die aktuellen Restbestände seien in vielen Mode- und Schuhgeschäften derzeit eher gering, denn der Handel habe vorsichtig eingekauft und wegen der Lieferketten-Probleme auch nicht alles bekommen. Ganz abgesehen davon, dass WSV und SSV in Zeiten von Black Friday und Singles Day ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken.

BEVH I: E-Commerce mit Waren wuchs 2021 um 16 Prozent

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) hat gestern ein leuchtendes Bild der Branche gemalt: Rund 99 Mrd. Euro habe der E-Commerce in Deutschland 2021 netto mit Waren umgesetzt, 19 Prozent mehr als 2020. Das entspreche einem Siebtel der Haushaltsausgaben. Fazit: "Der E-Commerce ist zur neuen Normalität für Kunden und Händler geworden." Fünf Trends hebt der Verband hervor: 1) Marktplätze wuchsen fast 20 Prozent, also stärker als der Markt, hierüber flossen erstmals mehr als die Hälfte der Umsätze (51 Prozent). 2) 40 Prozent des Umsatzes kamen über mobile Endgeräte herein, ein Plus von 42 Prozent. 3) Die stärkste Online-Käufergruppe sind Leute ab 50 Jahren (49,8 Prozent). 4) Der Durchschnittsbon stieg um fast 20 Prozent auf 144 Euro. 5) Die Bestellfrequenz stieg auch: 41 Prozent haben "in den vergangenen sieben Tagen" online bestellt (2019: 33 Prozent). Basis: Befragung von 40.000 Deutschen über das ganze Jahr 2021 hinweg.



BEVH II: Klare Wünsche an die Politik

Im Rahmen seiner Jahres-Pressekonferenz hat der Verband gestern auch Wünsche an die Politik gerichtet. So könnte die geplante Vertikal-Gruppenfreistellungs-Verordnung online und offline unterschiedliche Preise bringen – das widerspreche dem Prinzip des nahtlosen Einkaufs. Im Digital Markets Act sieht der BEVH zu kittende Brüche, etwa zwischen den Pflichten zur Anonymisierung und zur Volljährigkeits-Prüfung. Und der Digital Services Act werfe Marktplätze in einen Topf mit Suchmaschinen und Social Media: "Es muss aber unterschieden werden zwischen dem bloßen Besuch von Seiten und tatsächlichen Verträgen."



DM startet Lastenrad-Lieferung in Berlin, München und Wien

Die Drogeriemarkt-Kette DM dehnt ihre "Express-Lieferung" von Karlsruhe nach Berlin (Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte), München (erweitertes Stadtzentrum) und Wien aus. Endgültig ist das wohl nicht, DM spricht von einer "Erweiterung des Tests". Er sei "wichtig für die Entwicklung und Ausweitung der Verzahnung von online und stationärem Einkaufen bei DM". Die Bestellung läuft über DM.de oder die eigene App, die "Express-Lieferung" per Lastenrad kostet drei bis 7,95 Euro. Voraussetzung ist, dass die gewünschten Waren in den angeschlossenen Filialen verfügbar sind. Das Ganze ist eine Zusammenarbeit mit Pickshare.



Brand Finance lobt Edeka, Lidl, Delivery Hero und Zalando

Der Report „Global 500“ der Unternehmensberatung Brand Finance nimmt für sich in Anspruch, jährlich die 500 wertvollsten Marken der Welt zu ermitteln. Mercedes-Benz ist die wertvollste deutsche Marke 2022, gefolgt von der Deutschen Telekom, aber besonders der Einzelhandel kommt gut weg: Edeka und Lidl verzeichneten das größte Wachstum im Markenwert aller deutschen Marken, Delivery Hero und Zalando seien seit 2020 am stärksten gewachsen, nämlich um 303 und um 115 Prozent. „Die international agierenden deutschen Einzelhändler zeigten hohe Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Marktdynamik", so Brand Finance. "Das zahlt sich auch in der Entwicklung der Marken aus."



Start-up Ink Links: Mit Tinte und Füller die Kundenbindung steigern

Botschaften in Handschrift werden von mehr Kunden gelesen als gedruckte, sagt Ink-Links-Gründer Maximilian Krist. Das Start-up stellt automatisiert handschriftliche Paketbeileger mit Füller und Tinte her. Mit ihnen können Versandhändler Kunden persönliche und wertschätzende Botschaften übermitteln – und so eine Brücke von der Online- in die Offline-Welt schlagen. Im Etailment-Interview erläutert der Gründer das Geschäftsmodell.