In den USA ist die Diskussion über Abtreibungen, die seit Monaten in diversen Staaten läuft, nun auf nationaler Ebene wieder losgebrochen. Nach einem Medienbericht will der Oberste Gerichtshof das Recht auf Abtreibung kippen. Amazon ist schon kurz vor der Veröffentlichung des Berichts aktiv geworden und will nun schwangere Mitarbeiterinnen unterstützen. Sie bekommen innerhalb der betrieblichen Krankenversicherung eine Zuzahlung von bis zu 4.000 US-Dollar im Jahr zu den Reisekosten für medizinische Behandlungen, die nicht in der Nähe des Wohnorts verfügbar sind. Dazu gehören ausdrücklich auch Abtreibungen. Amazon ist aber nicht der erste große Arbeitgeber, der diesen Schritt unternimmt. Zur gleichen Zeit kürzt Amazon aber in den USA die Leistungen bei einer Coronaerkrankung. Eine Krankschreibung erfolgt für fünf Tage ohne Lohnfortzahlung.

Die Werbung spielt eine entscheidende Rolle

Der Krieg in der Ukraine stellt den Online-Handel vor einige Herausforderungen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine liegt das Umsatzwachstum bei 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in der Zeit von Jahresanfang bis zum Kriegsbeginn lag der Wert bei 11,5 Prozent, berichtet Martin Groß-Albenhausen, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (BEVH), in einem Interview mit Dot Source. Der Rückgang der Wachstumsraten ziehe sich durch fast alle Branchen, nur in der Pharmazie sei der Umsatz von 20,3 auf 29,1 Prozent gewachsen. Er rechnet damit, dass die höheren Energiekosten zu einer Verschiebung von Ausgaben führen werden. Die Unternehmen sollten daher nach einer Analyse des generischen Suchverhaltens gezielt auch Paid Advertising einsetzen, aber auch für die Verfügbarkeit der Waren sorgen. Beim Einsatz der Werbung solle auch die Ansprache der Kunden für mehrere Produkte innerhalb einer Kampagne beachtet werden.



Alibaba schaut über die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 hinaus

Gesetz gegen gekaufte Online-Rezensionen umstritten

Das am 28. Mai in Kraft tretende Gesetz, das den Verkauf und die Nutzung gekaufter Online-Rezensionen verhindern soll, ist bei den Portalen umstritten. Das neue Gesetz richte sich nur nach der aktuellen Rechtsprechung, neue Instrumente gebe es dadurch nicht, zitiert das Handelsblatt einen Mitarbeiter von Holidaycheck. Bislang hätten die Urteile nur wenig geholfen, so sei es vorgekommen, dass das Ordnungsgeld nicht vollstreckt werden konnte, heißt es vom Ärzte-Bewertungsportal Jameda. Die Agenturen, die die Rezensionen verkaufen, verlegten den Sitz häufig in andere Länder. Ein Vorgehen vor der Veröffentlichung der Bewertung sei fast unmöglich, der Vermögensschaden könne nur schwer berechnet werden. Eine Überprüfung und Verfolgung sei auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf Seiten der Agenturen nur begrenzt möglich. Daher werde eine Nachbesserung des Gesetzes um strafrechtliche Maßnahmen gefordert.





Tegut verstärkt das digitale Leben

Tegut zieht es mit dem digitalen Kleinladen Teo nun auch ins Rhein-Main-Gebiet. Der erste Standort für den rund um die Uhr geöffneten Laden ist dort der Vorplatz des Hauptbahnhofs in Hanau. Die Supermarktkette will mit der zentralen Lage nicht nur lokale Kunden ansprechen, sondern auch Reisenden eine Einkaufsmöglichkeit bieten, heißt es aus der Firmenzentrale in Fulda. Im Großraum der Stadt ist Teo nach der Eröffnung des ersten Ladens im November 2020 mittlerweile an acht Standorten zu finden, dazu kommt ein weiteres Geschäft in Ulmbach im Main-Kinzig-Kreis. Das Angebot umfasst rund 950 Produkte, die Größe des Ladens beträgt 50 Quadratmeter, die Bezahlung erfolgt per App an Selbstscanning-Kassen. Die App kann auch, ebenso wie die Girokarte, für den Zugang genutzt werden.