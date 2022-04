Seit Anfang des Monats besteht in Ladengeschäften keine Maskenpflicht mehr. Die Diskussionen werden aber weitergehen, der Anfang ist bereits gemacht. Galeria weist die Kunden in mehreren Städten auf einem Plakat darauf hin, dass sie dort auch ohne Maske sicher einkaufen könnten. Darüber hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der das Ende der Maskenpflicht immer abgelehnt hat, geärgert. Ohne Maske gebe es keine Sicherheit vor einer Infektion, so Lauterbach. Wenigstens sehen viele Kunden das auch so, denn sie gehen weiterhin mit dem Schutz für sich und ihre Mitmenschen einkaufen.

Das Einkaufsvolumen im Online-Handel sinkt seit Kriegsbeginn

Der Online-Handel ist eine der vom Krieg in der Ukraine stark betroffenen Branchen. Nach den neuesten Zahlen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (BEVH) lag das Umsatzplus seit Kriegsbeginn bei 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, für die Zeit zwischen Jahresbeginn und 24. Februar wurde ein Plus von 11,5 Prozent ermittelt. Insgesamt erreichte der Umsatz ein Volumen von 23 Milliarden Euro. In der Bekleidungsbranche gab es seit Kriegsbeginn sogar ein Minus von 8,6 Prozent, bis 24. Februar hatten die Umsatzzahlen um zehn Prozent im Plus gelegen. "Der Blick auf den Umsatz zeigt nicht, wie unterschiedlich die Unternehmen der Branche dieses Jahr erleben", erläutert Martin Groß-Albenhausen, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BEVH. "Es gibt Unternehmen, die Versorger oder Lieferant von dringend benötigten Gütern sind und deshalb mehr Nachfrage erfahren, und solche, deren Sortiment für die Menschen aktuell kaum relevant erscheint."





Der Handel in den Innenstädten setzt auf Digitalisierung

Der Innenstadthandel will den Kunden die Vorteile des Einkaufs im Innern der Städte wieder deutlicher zeigen. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine verstärkte Digitalisierung notwendig, denn der Einsatz des Smartphones steht auf der Wunschliste der Verbraucher ganz oben. Nach den Ergebnissen einer neuen Bitkom-Untersuchung wünschen sich 61 Prozent von ihnen eine App mit Informationen über lokale und regionale Angebote aus Handel, Gastronomie, ÖPNV und anderen Dienstleistungen. Dabei liegt die Quote bei den Über-65-Jährigen bei 53 Prozent. Allerdings sind auch die Städte gefordert, denn 72 Prozent aller Verbraucher wünschen sich ein öffentliches WLAN. Zu den Funktionen der App sollten aber auch Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte gehören, dies wünschen 69 Prozent, ebenso wie ein Preisvergleich lokaler Anbieter (68 Prozent). Der stationäre Handel solle verstärkt den Omnichannel-Vertrieb nutzen, rät der Verband.





Streik bei Amazon an zwei Standorten

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter von Amazon an zwei Standorten zum Streik aufgerufen. Aktiv werden sollen die Beschäftigten in Rheinberg und Werne, die Streiks haben am Montag begonnen und sollen in Werne bis Mittwoch und in Rheinberg bis Donnerstag andauern, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zu den Forderungen der Gewerkschaft gehörten die Anerkennung des Einzelhandel-Tarifvertrags für Nordrhein-Westfalen und ein Tarifvertrag für "gute und gesunde Arbeit". Es gehe darum, "Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Gesundheit der Beschäftigten auf Dauer erhalten", zitiert RND die Verdi-Verhandlungsleiterin Silke Zimmer.