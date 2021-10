Gehen uns auch in Deutschland die LKW-Fahrer aus? Der Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik (BGL) warnt vor einem Kollaps, allerdings erst in zwei bis drei Jahren. Das sollte uns in der aktuellen Situation dennoch beunruhigen, schreibt das Handelsblatt, denn wie viele Fahrer bereits jetzt fehlen, könnte von den Stellenausschreibungen abgelesen werden. Bei der Jobbörse Stepstone gibt es im Herbst 133 Prozent mehr Stellenangebote von Speditionen als im Vorjahr. Frührentner aufgepasst: Vielleicht erhalten diese, wie die Deutschen in Großbritannien, schon bald ein Angebot zum Brummi fahren, weil ihr Führerschein sie dazu befähigt.

Wegen Fachhändlerwegfall: norwegische Outdoor-Anbieter Bergans of Norway mit Online-Shop in Deutschland

Man habe weniger Möglichkeiten, seine Marke in Deutschland zu präsentieren, da einige mittelständischer Fachhändler in z.B. Köln, Frankfurt oder Hamburg weggefallen seien. Damit begründet der norwegische Outdoor-Anbieter Bergans of Norway den Schritt, mit eigenem Online-Shop in Deutschland vertreten zu sein. Auch wolle man auf Marktbesonderheiten eingehen und habe dafür Laura Ninnemann - ehemals Otto - als E-Commerce-Managerin ins Boot geholt.



Uber Eats wirbt in Frankfurt

Bereits seit Juli 2021 ist es im Gespräch, nun kündigte sich in der vergangenen Woche der Essenslieferdienst Uber Eats tatsächlich bei den Bürgern und Unternehmen in Frankfurt am Main per Postwurfwerbung an. 15 Prozent Rabatt wartet auf alle bei der ersten Bestellung, wenn man die App runterlädt.



Der Outdoor-Schuster Lowa setzt in Europa auf Online-Vertrieb

Ab November können Verbraucher*innen aus ganz Europa die Wanderschuhe von Lowa direkt auf der Webseite bestellen. Dafür wurde diese um eine Shopping-Funktion erweitert, die den Direktvertrieb möglich macht. Der neue Vertriebskanal soll vor allem Kunden ansprechen, die nicht in der Nähe eines stationären Geschäfts leben. Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe startet Lowa mit limitierter Menge und einer definierten Modell-Auswahl.

Der Berliner Kochboxenanbieter HelloFresh ist ab sofort auch für 26 Mio. Italiener verfügbar. Dies

Marc O'Polo geht in 18 neuen Ländern online

Mit dem Ziel, Marc O'Polo zu einer Milliardenmarke zu machen expandiert das Unternehmen aus Stephanskirchen jetzt mit Online-Shops in achtzehn zusätzliche Märke. Die Internationalisierung sei für die Zielsetzung entscheidend, heißt es bei Marc O'Polo . Aktuell ist Marc-o-polo.com bereits in 23 Ländern vertreten. Der Berliner Kochboxenanbieter HelloFresh ist ab sofort auch für 26 Mio. Italiener verfügbar. Dies widerspreche der bisherigen Strategie des Unternehmens, nur in Ländern aktiv zu werden, die bereits Erfahrung mit Kochboxen gemacht haben, schreibt die DPA. Nächstes Expansionsziel von HelloFresh soll nun Japan sein. ///// TRENDS & TECH Deutsche vertrauen Lieferdiensten und Nachbarn