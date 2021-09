Bundeswirtschafts- und Finanzministerium haben gestern die Verlängerung der Überbrückungshilfe III Plus bis Jahresende bekannt gegeben. Das kam überraschend und lässt tief blicken. Bedeutet es doch, dass die Bundesregierung der Meinung ist, Unternehmen über den Herbst hinaus alimentieren zu müssen. Es lässt ahnen, wie dünn das Eis ist, auf dem sich die notleidenden Branchen gerade bewegen. Wirtschaftliche Erholung sieht anders aus. Und so sarkastisch es klingen mag, für den Online-Handel sind das gute Nachrichten.

///// HANDEL NATIONAL

Was ist Bitte schön zu werblich? BGH-Urteil lässt Auslegungsspielraum

Wann ist ein Beitrag auf Social-Media-Kanälen so werblich, dass er auch als Werbung gekennzeichnet werden muss? Dieser Frage ging der Bundesgerichtshof bei der Klage gegen drei Influencerinnen nach und kam zu keinem generell eindeutigen Ergebnis. Im aktuellen Fall wurden zwei Klagen abgewiesen und nur eine stattgegeben, weil die Fitness-Influencerin Luisa-Maxime Huss eine Gegenleistung vom Unternehmen erhalten hatte. Das sei kennzeichnungspflichtig. Dem Gericht zufolge gelte es im Einzelfall abzuwägen, wie werblich ein Beitrag ist und ob dieser zum Beispiel mit Tap Tags (Instagram) versehen sind oder direkt auf eine Herstellerseite verlinkt. Letzteres ist dann ebenfalls als Werbung zu kennzeichnen. Fazit: Wo redaktionelle Inhalte und Werbung verschwimmen, besteht weiterhin eine Grauzone. Sicherheit gibt dieses Urteil dieser jungen Branche nicht.

Mit der GründerInnenstadt-Initiative unterstützen Facebook und Instagram Unternehmerinnen beim Aufbau krisenfester Geschäftskonzepte

Laut Facebooks Wirtschaftsstudie zur Lage von Kleinunternehmen aus dem Jahr 2020 beklagten 53 Prozent der von Frauen geleiteten Unternehmen während der Pandemie Umsatzeinbußen, während es bei von Männern geführten Unternehmen 37 Prozent waren. Grund genug für Facebook, die Mittelstandsinitiative GründerInnenstadt ins Leben zu rufen. Mehr zur GründerInnenstadt-Initiative.



280 Roboter in Dortmund auf dem Vormarsch

An ihrem Standort in Dortmund hat das Unternehmen Arvato Supply Chain Solutions ein AutoStore-Lagersystem mit 280 Robotern in Betrieb genommen. Die Anlage sei speziell für das stark wachsende Online-Geschäft von internationalen Kunden aus der Modebranche konzipiert und mit der höchsten Zahl an Robotern in Europa ausgestattet, heißt es in einer Pressemitteilung.



R+V-Versicherung-Studie: Die Ängste der Deutschen

Bereits seit 30 Jahren gibt es diese Studie der R+V-Versicherung und in der Regel sind die Ergebnisse von Jahr zu Jahr fast gleich, nicht aber in diesem. Hohe Staatsschulden durch die Corona-Pandemie und die Folgen für den eigenen Geldbeutel ist zur Sorge Nummer eins der Deutschen geworden. 53 Prozent von 2.400 Befragten hat große Furcht vor höheren Steuern oder Leistungskürzungen. Gleich dahinter folgt das zweite aktuelle Schreckgespenst, die Inflation, auf Platz zwei (50 Prozent), gefolgt von Ängsten vor zu hohen Kosten für EU-Schulden. Die Studie fand vor der Flutkatastrophe statt, die Angst vor Klimaveränderungen belegte zum Auswertungszeitraum lediglich Platz acht. Bei einer Zusatzbefragung nach den Ereignissen im Juli überholte die Angst vor Klimakatastrophen alle anderen Ängste mit 69 Prozent.

///// HANDEL INTERNATIONAL Viele Zombie-Firmen im Online-Handel

Wenn ein Unternehmen drei Jahre in Folge seine Zinslast nicht bedienen kann, gilt es als Zombie-Firma. Die

Amazon-Nachrichten in Kurzform: Der Doktorand Spencer Potiker soll belegt haben, dass Amazon in China bestellte Ware über Mexiko in die USA bringt, um US-Zollkosten zu umgehen.

Rohit Kadimisetty ist Ex-Amazon-Mitarbeiter und steht derzeit wegen Bestechung (Schadenssumme 100 Mio. US-Dollar) vor Gericht, weil er seine Ex-Kollegen dafür bezahlt habe soll, Produktlisten konkurrierender Anbieter zu deaktivieren.

Amazons kassenlose „Just Walk Out“-Technologie hat in Whole-Food-Läden Premiere.

Neue Rückgaberichtlinien für Amazon-Verkäufer: Betroffen sind Bestellungen unter 25 Euro im Ausland. B ei diesen kleinpreisigen Angeboten soll künftig entweder eine Erstattung ohne Rücksendung erfolgen oder eine Rücksendeoption im Inland angeboten werden.

Amazon hat 750.000 stundenweise beschäftigten Mitarbeitern in den USA angeboten, 100 Prozent ihrer Studiengebühren zu übernehmen. Internationale Lieferketten und Corona-Folgen im Überblick

Die Lieferketten-Engpässe bringen die großen Handelshäuser immer mehr in Bedrängnis. So hat 225 Meter langer Frachter fest, ist nun aber wieder frei. Der Nachrichtensender

Wenn ein Unternehmen drei Jahre in Folge seine Zinslast nicht bedienen kann, gilt es als Zombie-Firma. Die Unternehmensberatung AT Kearney hat in einer umfassenden Analyse 67.000 börsennotierte Unternehmen aus 154 Branchen und 152 Ländern untersucht, um das Ausmaß der Zombies ans Licht zu bringen. Das Ergebnis: Die Zahl der Zombies hat sich seit dem Jahr 2010 verdreifacht, was auf das billige Geld an den Finanzmärkten zurückzuführen sei. 7,4 Prozent der Immobilienunternehmen haben kein stabiles Geschäftsmodell. Mit 4,5 Prozent Zombie-Anteil liegt der Online-Handel vor Unternehmen im stationären Handel (4,2 Prozent). Würde das Zinsniveau um 1,5 oder gar zwei Prozent steigen, prognostiziert AT Kearney, dass sich die Zahl der Zombie-Unternehmen um 19 Prozent bzw. 39 Prozent erhöht. ///// TRENDS & TECH Gemeinsam gegen Geldwäsche: Eclear geht Partnerschaft mit KI-Zahlungssicherheitsexperten Fraugster ein

Das deutsch-israelischen Unternehmen Fraugster und



5 Tipps, wie Onlinehändler loyale Kunden glücklich machen

Etailment-Experte Felix Schirl zeigt einfache, aber effektive Maßnahmen, die loyale Onlinekunden glücklich machen.