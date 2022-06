Es gibt auch noch gute Nachrichten und Lichtblicke aus der Wirtschaft. Nach den hohen Inflationsraten für Deutschland am Montag und für Europa am Dienstag kamen am Dienstag wenigstens erfreuliche Zahlen aus der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote ist weiter gesunken, sie ist mit 4,9 Prozent um 0,1 Prozentpunkte geringer als im Vormonat. Die Einschränkungen durch die Coronabestimmungen spielen so gut wie keine Rolle mehr, die Suche nach Arbeitskräften, besonders nach Fachkräften, liegt auf einem hohen Niveau. Offen ist aber, wie sich der Krieg mittel- und langfristig auswirken wird, die Agentur stuft die Lage für die nächsten Monate als unsicher ein. Dabei ist eine mögliche neue Coronawelle im Herbst noch gar nicht einberechnet.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Babyone startet einen neuen Online-Shop

Babyone hat den Online-Shop innerhalb der Omnichannel-Strategie überarbeitet und mit einem neuen Gesicht versehen. Das Handelsunternehmen für Baby- und Kleinkindbedarf will so die E-Commere-Plattform und die Ladengeschäfte nahtlos miteinander verknüpfen. So wird nach Unternehmensangaben nun die Verfügbarkeit der angefragten Produkte sowohl stationär und online angezeigt. Auch die Reservierung von Beratungsterminen sei möglich. Ein wesentliches Element des Umbaus sei die Anpassung an die Nutzung mit mobilen Endgeräten gewesen. Die Plattform solle kontinuierlich ausgebaut werden, das Team für den Online-Handel wurde von vier auf 25 Mitarbeiter aufgestockt.





+++Anzeige+++

Software als Turbo für schnelles Wachstum im E-Commerce

Einen Need in der Gesellschaft erkennen, eine Lösung anbieten und damit erfolgreich werden. So stellen sich viele E-Commerce Gründerinnen und Gründer ihren Weg vor. Doch der Alltag entpuppt sich oft als monotones Abarbeiten. Dabei liegen hier genau die vermeintlichen Pain-Points, die zu Erfolg oder Misserfolg eines Startups beitragen. Mit smarter Software gelingt der Durchbruch. Mehr lesen



Wachstumsschub für Bofrost durch den Online-Handel

Bofrost hat das Jahresergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,566 Milliarden Euro gesteigert. Als ausschlaggebend nennt der Bestell- und Lieferdienst für Tiefkühlware den Online-Handel, der einen Sprung von 21,4 Prozent hingelegt hat. Insgesamt ging es für die Handelssparte um 3,6 Prozent auf 883,1 Millionen Euro nach oben. Für dieses Jahr sieht sich Bofrost gut vorbereitet und auf dem "Zukunftskurs". Der Start ins neue Geschäftsjahr sei mit Rückenwind gelungen, die Angebote sollten nun stärker individualisiert und an die Wünsche der Kunden angepasst werden.

Condor startet Online-Duty-Free

Condor ist nie um Marketing verlegen. Vor einigen Wochen hat die Airline die auffallende neue Lackierung der Flugzeuge vorgestellt, nun folgt ein neuer Schachzug, von dem die Kunden aber einen wirklichen Vorteil haben. Condor-Passagiere können ihre Duty-Free-Einkäufe nun im Condor Shop schon vor den Flügen erledigen. Möglich ist dies ab der Buchung, erforderlich ist die Vorlage der Buchungsnummer, der Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein. Die Ware wird zum Fluggast nach Hause geliefert, der Einkauf kann auch bis 14 Tage nach Abflug erfolgen. Das Angebot umfasst das allgemein übliche Repertoire aus dem Duty-Free-Angebot mit Produkten aus Parfums, Kosmetika, Hautpflegeartikel sowie Spirituosen, Wein und Champagner.