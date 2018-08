Liebe Leserin, lieber Leser, wir werden nicht müde es zu betonen: Neben den Pure Playern und Plattformen werden auch die einstigen Partner des klassischen Handels, die Hersteller, digital mehr und mehr zum Rivalen und bauen ihre eigenen E-Commerce-Aktivitäten aus. Dem Händler bleiben dann auf Dauer nur unattraktive Brosamen. Welche Markenhersteller wo und wie digital unterwegs sind, lesen Sie auch heute im Morning Briefing.

Preiserhöhungen sollen DHL Luft verschaffen:

Es läuft für Adidas . Währungsbereinigt legte der Umsatz im vergangenen Quartal um zehn Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zu. Das Betriebsergebnis verbesserte sich von April bis Juni um 17 Prozent auf 592 Millionen Euro. Umlegte das eigene E-Commerce-Business von Adidas im zweiten Quartal zu."DHL hat dieunterschätzt und hinkt dem Online-Handel jetzt in seiner Entwicklung geschätzte 5-7 Jahre hinterher", kommentiert Exciting Commerce die bereits zu Wochenbeginn vermeldeten Quartalszahlen von Deutsche Post/DHL . Süffisant bilanziert Jochen Krisch, DHL hoffe in nächster Zeit auf deutlich niedrigere Wachstumsraten und setze deshalb auf deutliche Preiserhöhungen, um die Nachfrage entsprechend zu drücken.Kein Wunder also, dass Amazon auf eigene Lieferlösungen setzt. Man will nicht am Tropf jener hängen, die vor den Kunden kollabieren. Ein brutaler Kollaps zum Weihnachtsgeschäft 2020 gilt vielen Beobachtern des KEP-Geschäfts inzwischen als ausgemacht. Da möchte Amazon gerne Zuschauer sein.