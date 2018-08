Liebe Leserin, lieber Leser, inzwischen kaufen (fast) alle Deutschen online ein, sie kaufen aber eben nicht alles online ein. Glaubt man den Zahlen einer aktuellen Statistik, bleibt E-Food dabei noch in der Nische. Nur 22 Prozent der Konsumenten nutzen bislang solche Angebote. Wie M-Payment beherrscht E-Food zwar die Schlagzeilen, doch im wahren Leben geht die Mehrheit der Kunden nach wie vor in den Supermarkt. Ohne Warentrenner oder Warterei gibt es jetzt die News.

Baumarkt direkt auf dem Prüfstand:

Bei Otto scheint das Sortieren von Beteiligungen und Geschäftsmodellen weiter zu gehen. Aktuell kommt sich da wohl die Plattformstrategie von Otto mit den Cross-Channel-Ambitionen von Hagebau in die Quere. Das Ergebnis sind jedenfalls Gespräche über die Zukunft des Joint Ventures "Baumarkt direkt". Eine Trennung der beiden Partner scheint nicht ausgeschlossen, wie die Lebensmittelzeitung weiß.

Finanzvorstand verlässt Rocket:

Nach vier Jahren verlässt Finanzvorstand Peter Kimpel die Start-up-Schmiede Rocket Internet. Einen Nachfolger will das Unternehmen nicht berufen. Gründer und Chef Oliver Samwer soll nach Angaben des Unternehmens mit der Unterstützung der Finanz- und Buchhaltungsteams die Aufgaben übernehmen. Kimpel will sich neuen Aufgaben widmen.

Bestseller hält 29% an About You:

Etwas vage blieb man beim Abschluss der letzten Finanzierungsrunde bei About You, was die Höhe der Beteiligung des dänischen Modekonzerns Bestseller (u.a. Jack & Jones, Only, Vero Moda) über seine Beteiligungsholding Heartland betraf. Wie aus einer aktuellen Liste der laufenden Fusionskontrollverfahren des Bundeskartellamts hervorgeht, hat sich das Unternehmen 29 Prozent an About You gesichert

INTERNATIONAL

Farfetch stellt Antrag auf IPO:

Bei der US-Börsenaufsicht hat die Londoner Luxusmode-Plattform einen IPO-Antrag eingereicht. Demnach plant das Unternehmen die Ausgabe von Stammaktien an der New Yorker Börse. Den vorläufigen Börsenprospekt können Interessenten bei Goldman Sachs und J.P. Morgan anfordern. Darin wird das Volumen der ausgegebenen Aktien auf einen Wert von 100 Mio. US-Dollar taxiert. Nach Expertenschätzungen soll Farfetch über 5 Mrd. US-Dollar wert sein.

Walmart schließt Flipkart-Übernahme ab:

Die Übernahme von 77% der Flipkart-Anteile ist abgeschlossen , wie der weltweit größte Einzelhändler mitgeteilt hat. Um das Wachstum des indischen Marktplatzes anzutreiben, will Walmart nun 2 Mrd. US-Dollar in Flipkart investieren. Der Kauf der Flipkart-Anteile hatte das Unternehmen bereits 16 Mrd. USD gekostet. Ziel von Walmart ist es, auf dem Marktplatz hochwertige und erschwingliche Produkte zu vertreiben und zugleich neue Möglichkeiten für Lieferanten zu schaffen.

TRENDS & FAKTEN

Zahl des Tages:





Für 3,2 Milliarden Dollar will Pepsi den auch hierzulande bekannten Wassersprudler-Hersteller Sodastream aus Israel übernehmen . Bezahlt werden soll das Geschäft aus Barmitteln. Weltweit hat der Hersteller von Wassersprudlern nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 534 Mio. Dollar umgesetzt. Die Übernahme, der die Führungsspitzen beider Unternehmen schon zugestimmt haben, ist Teil von Pepsis Strategie, das Portfolio an gesunden Produkten zu vergrößern.

Start-up des Tages:

Alle Welt kommuniziert per WhatsApp, iMessage oder Facebook-Messenger. Diese Kanäle lassen sich auch gut für den Austausch zwischen Unternehmen und Kunden nutzen. Das Start-up Mesiac hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Mesiac - Barrierefrei mit den Kunden sprechen

Beliebtester Beitrag am Vortag:

International zählt eBay sicherlich zu den bekanntesten Marktplätzen. Und bietet schon allein mit seiner Größe einen interessanten Ausgangspunkt für Händler, die grenzüberschreitend verkaufen wollen. Wie Händler mit dem grenzüberschreitenden Handel auf eBay loslegen

