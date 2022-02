Der Vorschlag kommt immer mal wieder, Belgien setzt ihn um: Das Land hat eine Vier-Tage-Woche beschlossen, bei unveränderter Stundenzahl, wohlgemerkt. Ob und inwiefern sich die Bezahlung ändere, sei noch unklar. Zu den spannende Fragen gehört, wie sich das auf den Online-Handel auswirkt: Wird mehr bestellt, weil an den vier Arbeitstagen kaum noch Zeit bleibt? Oder weniger, weil am fünften Tag alle durch die Geschäfte ziehen?

Kapital I: Alpakas erhält fünf Mio. Euro

Alpakas, im November gegründeter Berliner Lieferdienst für nicht oder in Mehrwegbehälter verpackte Lebensmittel, hat fünf Millionen Euro Seed-Kapital erhalten. Wie Handelsblatt.com berichtet, soll damit vor allem in andere Städte expandiert werden. Dass das was werden könnte, lassen schon die Investoren erwarten: Zwei davon, Vorwerk Ventures und Foodlabs, haben Kapital bei Hellofresh, Gorillas oder Flaschenpost untergebracht, so das Blatt.



Kapital II: Voilà erhält 8,8 Mio. Euro

Der Berliner Restaurant-Lieferdienst Dine In Taste (mit der Marke Voilà) hat nach Angaben von EU-Startups.com 8,8 Mio. Euro Kapital für die Europa-Expansion erhalten. Auch hier ist Foodlabs involviert. Idee des im August 2021 gegründeten Unternehmens ist es, verzehrfertige Menüs hochklassiger Restaurants bundesweit zu liefern, und zwar an Freitagvormittagen. Die Website nennt unter anderem Lokale in Berlin, Bochum und Buxtehude als Partner. Mitgeliefert werde ein QR-Code, der zur Musik des Restaurants führt.



Mytheresa erwartet langfristig 30 Prozent Marktplatz-Anteil

Luxusmode-Onliner Mytheresa betreibt seit einigen Monaten ein "Curated-Platform-Modell", einen Marktplatz mit enger Verzahnung zur Plattform. Sechs Marken sind dabei, sagt CEO Michael Kliger auf Textilwirtschaft.de. Er nennt keine Namen, aber Zahlen: Er erwartet, dass das Marktplatz-Modell mittelfristig rund 20 Prozent des Geschäfts ausmache, langfristig seien 30 Prozent möglich.