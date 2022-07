Da muss man ja fast Mitleid haben: Der Amazon-Watchblog berichtet gestern über den Vermögensverlust von Amazon-Gründer Jeff Bezos seit Jahresanfang. Dieser soll sich auf 63 Mrd. US-Dollar belaufen - Tesla-Chef Elon Musk habe 62 Mrd. und Meta-Gründer Mark Zuckerberg die Hälfte seines Nettovermögens verloren. Allesamt klagen natürlich immer noch auf sehr hohem Niveau. Grund für die Verluste seien politische Maßnahmen, die die Aktienwerte der Tech-Unternehmen belasteten. Macht die Weltpolitik den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen derzeit gar unberechenbar?

///// HANDEL NATIONAL

Obi setzt auf Quick-Commerce

Die Baumarkt-Kette Obi will ihr Geschäft modernisieren und kooperiert mit dem Start-up Bringoo, um Kundinnen und Kunden innerhalb vom 45 Minuten zu beliefern. Über 12.500 Artikel sind in der Auswahl. Seit dieser Woche ist der Lieferdienst in Köln gestartet, Berlin soll ab Ende Juli folgen. Federführend im Modernisierungsprozess ist die Obi-Tochter „Obi Squared“.



"Ebay Deine Stadt" startet deutschlandweite Markenkampagne

Immerhin 31 Standorte mit lokalen Online-Marktplätzen gibt es derzeit bei "Ebay Deine Stadt", mit rund 12-Tausend Händlern und geschätzt 25 Mio. Artikeln im Angebot im ganzen Bundesgebiet. Seit Anfang Juli werden diese nun in einer Markenkampagne in sozialen Medien wie Facebook und Instagram sowie digitalen Display-Formaten beworben. Die Händlerinnen und Händler sind selbst die Protagonisten der Kampagne. Ein regionaler Schwerpunkt liegt außerdem auf Berlin. Der dortige Marktplatz war erst im Frühjahr gestartet.



Mit Beratung via Messenger zum Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Um Farben online zu verkaufen, brauche man viel Empathie, heißt es in der Begründung für die Erstplatzierung des B2C-Farben und -Lacke Online-Shops Misspompadour in der Kategorie Handel & E-Commerce beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation (DPOK). Das Start-up verwies Kaufland und Penny auf die Plätze. Über 500 Messenger-Nachrichten gingen pro Tag beim Serviceteam von Misspompadour ein, von denen 90 Prozent zum Verkauf führten, heißt es in einer Pressemitteilung. Veranstalter des Preises ist die Quadriga Media Berlin GmbH.