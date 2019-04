Liebe Leserin, lieber Leser, wer sagte wohl: "Im globalen Handel sind wir noch ein kleines Licht." Ich mache es kurz: Amazon-Boss Jeff Bezos. Der aktuelle Brief an die Shareholder enthält noch weitere bemerkenswerte Aussagen.

Der "Letter to Shareholders" von Jeff Bezos ist ein jährliches Ritual, das immer wieder bemerkenswerte Details enthält. So auch diesmal. Hier die wichtigsten: Erstmal nennt Bezos den Anteil des Umsatzes der DrittanbieterDiese Umsätze - insgesamt- wachsen zudem rasanter als die hauseigenen Umsätze, die beiliegen. Das soll wohl zeigen, wie klein die eigene Marktmacht auf der Plattform ist und man mit 277 Milliarden Dollar Handelsumsatz doch noch weit hinter Alibaba und Walmart liegt.Bezos hebt daher auch den insgesamt eher überschaubaren Marktanteil von Amazon hervor ("Amazon today remains a small player in global retail. We represent a low single-digit percentage of the retail market, and there are much larger retailers in every country where we operate."). Da möchte gerne jemand Monopol-Debatten ausbremsen.Außerdem nennt Bezos den Amazon Echo miteinen "always-on"-Zylinder. Hups. Genau den Eindruck wollte der Tech-Riese eigentlich immer vermeiden.