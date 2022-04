Schlagzeilen produziert der Online-Modehändler About You immer gerne und immer wieder für das Unternehmen. Nun sorgt Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller für Gesprächsstoff. Er hält sich mit seinen Ambitionen nicht zurück, denn nach seinem Wechsel in die Politik will er Hamburger Bürgermeister werden. Ein Datum hat er nicht genannt, aber bis 2030 peilt er den Ausstieg aus der Wirtschaft an. Neben der Politik, zu der auch eine eigene Partei gehören kann, geht es ihm aber auch um einen verstärkten Einsatz im Non-Profit-Bereich. Sollte er das Amt des Bürgermeisters nicht erreichen, will er seiner Heimatstadt anderweitig helfen.

///// HANDEL NATIONAL

Radfahrer bevorzugen Fachhändler

Nicht trotz, sondern wegen der Schwierigkeiten bei den Lieferketten sieht Andrés Martin-Birner, Gründer und Chef von Bike24, den Online-Fachhändler in einer guten Position. In einem Interview mit Zeit Online erklärt er, dass es Bike24 im vergangenen Jahr sogar gelungen sei, stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen. Da sie über ein breiteres Angebot und größeren Lagerraum verfügten, seien sie in einer besseren Lage als der stationäre Handel und hätten insofern von der Lieferkrise profitiert. Dabei hätten die Läden insgesamt aber gute Chancen, denn die Kunden wollten die Räder gerne selbst testen. Bike24 habe einen Laden in Dresden. Es sei erkennbar, dass die Zahl der Online-Kunden bei Präsenz in der jeweiligen Stadt wachse. Im Sommer solle ein weiterer Servicepoint in Berlin folgen. Klar sei aber auch, dass die Kunden in Fällen, in denen sie sich intensiver mit Produkten beschäftigten, bei Spezialisten einkauften. Daher spiele Amazon im Fahrradhandel keine Rolle.



Die ANWR Group schreibt wieder den August-Blanke-Preis aus

Nach einer zweijährigen Pause ist es dieses Jahr wieder so weit, die ANWR-Händlergruppe schreibt wieder den August-Blanke-Preis aus. Das Motto für die Teilnehmer aus den Bereichen Schuhe, Sport und Lederwaren lautet in diesem Jahr "Mut und Tatkraft". Die Auszeichnung erhalten Unternehmen, die besonderen unternehmerischen Mut und Tatkraft bewiesen haben, erstmals können in diesem Jahr Unternehmer auch ihre Kollegen aus dem Handel nominieren. Über die Gewinner entscheidet eine siebenköpfige Jury, die Preisverleihung findet im Rahmen des Händlerforums der ANWR GROUP am 13. Juni 2022 in Salzburg statt. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 9. Mai.

Chrono24 will an die Börse

Der nächste Online-Händler plant den Gang aufs Börsenparkett. Nun denkt die Führung der Luxusuhren-Plattform Chrono24 über einen solchen Schritt im kommenden Jahr nach, berichtet das Handelsblatt. Der Uhrenspezialist, der im August 2021 durch General Atlantic aus den USA und die französische Investmentfirma Aglaé Ventures insgesamt 100 Millionen Euro erhalten hat, könnte dann eine Bewertung von rund einer Milliarde Euro erreichen. Von Unternehmensseite heiße es, dass sich das Unternehmen auf einen möglichen Börsengang vorbereite. Unter anderem soll das frische Kapital für eine mögliche Expansion nach Japan und China eingesetzt werden.