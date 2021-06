Während Europäer gern auf das schauen, was Alibaba und andere chinesische Unternehmen so treiben, geht die Drogeriemarkt-Kette Müller den umgekehrten Weg: Sie ist überzeugt, dass chinesische Kunden sich dafür interessieren, was Müller so treibt, und richtet einen Online-Shop eigens für das Land ein. Näheres unten, und: Wǒmen hěn xīngfèn!

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Bike24 plant für den 25. Juni Fahrradtour an die Börse

Heute soll nach ausführlicher Vorberichterstattung der Online-Modeanbieter About You erstmals an der Börse in Frankfurt am Main notiert werden. Der nächste Kandidat strampelt sich schon warm: Der Online-Fahrradhändler Bike24 will am selben Ort dasselbe tun, ebenfalls im Juni, und hat dafür die Preisspanne auf 15 bis 19 Euro je Aktie festgelegt. In diesem Bereich käme Bike24 auf einen Börsenwert zwischen 662 Mio. und 812 Mio. Euro, teilt das Unternehmen mit. Erster Handelstag solle der 25. Juni sein, die Platzierung beginne bereits heute (16. Juni). "Mit dem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 100 Mio. Euro soll insbesondere der Wachstumskurs der profitablen E-Commerce-Plattform nochmals beschleunigt werden", schreibt Bike24.



++Anzeige++

Click to Pay und Scheme Tokens: Die neuen E-Commerce-Features von Visa, Mastercard, AMEX & Co.

Trotz der herausfordernden Situation in den vergangenen anderthalb Jahren sind die weltweit führenden Kreditkartenunternehmen in puncto Entwicklung nicht untätig gewesen. Für das E- und M-Commerce-Geschäft bringen sie im Jahr 2021 zwei vielversprechende Produkte auf den europäischen Markt: Ein System zur End-to-End-Tokenisierung von digitalen Debit- und Kreditkartenzahlungen sowie ein gemeinschaftlich betriebenes, digitales Karten-Wallet. Mehr



Drogerie Müller will über JD.com innerhalb von 48 Stunden nach China liefern

Wenn die Chinesen wegen der Pandemie nicht in die europäischen Müller-Filialen kommen, liefert Müller eben nach China: Der Drogerie-Riese hat auf der Plattform JD.com einen auf das Land zugeschnittenen Onlineshop eröffnet und das Ziel ausgerufen, "die Ware innerhalb von 48 Stunden nach China zu liefern, um dort eine möglichst rasche Zustellung an die Endkunden zu ermöglichen". Dabei sollen vor allem Eigenmarken auf die Reise geschickt werden. Wie das Unternehmen schreibt, stehen zu Beginn Produkte aus den Segmenten Spielwaren, Drogerie und Haushalt im Shop, eine Ausweitung sei geplant.



Lieferando bewegt Essen innerhalb von EM-Stadien

Der Essens-Lieferdienst Lieferando testet während der Fußball-Europameisterschaft in den Stadien in München und Amsterdam die Lieferung an den Zuschauerplatz. In München sei das zunächst über QR-Codes an den Plätzen des Rollstuhlbereichs möglich, die Lieferung erfolge pandemiekonform. "Kosten soll der Service bisher nichts – weder für die Fans noch für die Gastronomiebetriebe im Stadion", verspricht Lieferando verschiedenen Medien zufolge -- das zeigt: Es geht nicht darum, Essen aus der Stadt ins Stadion zu fahren, sondern es innerhalb der Stadien zu bewegen. Das Unternehmen, das zu den Sponsoren der EM gehört, plant die Ausweitung auf weitere Stadien.



///// HANDEL INTERNATIONAL

USA: Express, Urban Outfitters und J. Crew öffnen ihre Online-Shops für Dritte

Eigene Online-Shops reichen nicht mehr, da sich Plattformen durchsetzen: So in etwa lässt sich die Motivation der drei US-Handelsketten Express, Urban Outfitters und J. Crew zusammenfassen, die ihre Websites für andere Anbieter öffnen. "Das Ziel sind bessere Chancen, dass Kunden auf der eigenen Website finden, was sie brauchen, und so mehr Web-Traffic – und mehr Umsatz –, ohne sich zu weit von der Marke zu entfernen", In Deutschland verkauft mehr als jeder dritte stationäre Modehändler seine Produkte auch über Plattformen, vor allem über Zalando und Schuhe24,



Amazon eröffnet ersten kassenlosen Laden in Supermarkt-Größe

Kassenlose Lebensmittelläden betreibt Amazon schon lange, bisher rund 30 eher kleinere Einheiten unter den Namen "Amazon Go" (in den USA) und "Amazon Fresh" (in London). Am morgigen 17. Juni wird in Bellevue (Metropolregion Seattle) ein "Amazon-Fresh"-Markt mit 2300 Quadratmetern eröffnet, das Konzept werde damit erstmals auf der Fläche eines vollwertigen Supermarkts eingerichtet, so

Eigene Online-Shops reichen nicht mehr, da sich Plattformen durchsetzen: So in etwa lässt sich die Motivation der drei US-Handelsketten Express, Urban Outfitters und J. Crew zusammenfassen, die ihre Websites für andere Anbieter öffnen. "Das Ziel sind bessere Chancen, dass Kunden auf der eigenen Website finden, was sie brauchen, und so mehr Web-Traffic – und mehr Umsatz –, ohne sich zu weit von der Marke zu entfernen", so "The Wall Street Journal" . Vorbild des Ganzen ist natürlich Amazon, auch Walmart und Target verfolgen bereits eine Plattform-Strategie.vor allem über Zalando und Schuhe24, hat die "Textilwirtschaft" herausgefunden Kassenlose Lebensmittelläden betreibt Amazon schon lange, bisher rund 30 eher kleinere Einheiten unter den Namen "Amazon Go" (in den USA) und "Amazon Fresh" (in London). Am morgigen 17. Juni wird in Bellevue (Metropolregion Seattle) ein "Amazon-Fresh"-Markt mit 2300 Quadratmetern eröffnet, das Konzept werde damit erstmals auf der Fläche eines vollwertigen Supermarkts eingerichtet, so Wiwo.de und Cnet.com . "In der jahrelangen Entwicklung der Technologie war es laut Medienberichten eine Herausforderung für Amazon, mit größeren Kundenzahlen zu arbeiten", heißt es auf Wiwo.de. Das scheint jetzt zu funktionieren. ///// TRENDS & TECH