Liebe Leserin, lieber Leser, erfrischend unvoreingenommen ist der Blick von Baumarkt-Chef Albrecht Hornbach auf Amazon und die Digitalisierung. "Man darf im ersten Schritt nicht nachdenken, ob es sich sofort betriebswirtschaftlich rentiert. Es geht immer erst darum, ob der Kunde etwas davon hat," sagt Hornbach im großen etailment-Interview. "Yippiejaja" möchte man da rufen. Einer, der es verstanden hat. Ab 10 Uhr gibt es im Interview bei etailment noch ein paar solcher Yippiejaja-yippie-yippie-yeah-Momente. Jetzt und hier erstmals die Projekte des Tages.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

22,7 Milliarden Dollar. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um vier Prozent. Die sorgten für satte Profite. Die weiteren Aussichten: optimistisch. Die Börse findet das alles sehr glaubwürdig. Und schickte die Aktie in der gestrigen deutschen Nacht nach einem dornenreichen Jahr klar ins Plus. Damit übertrumpft eBay in diesen Tagen den an der Börse abgestraften Dauerrivalen Amazon.



eBay hat jetzt seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal veröffentlicht. Mit einem Plus von 6 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar liegt man im Erwartungskorridor. Das GMV (Gross merchandise volume) erreicht. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um vier Prozent. Die sorgten für satte Profite. Die weiteren Aussichten: optimistisch. Die Börse findet das alles sehr glaubwürdig. Und schickte die Aktie in der gestrigen deutschen Nacht nach einem dornenreichen Jahr klar ins Plus. Damit übertrumpft eBay in diesen Tagen den an der Börse abgestraften Dauerrivalen Amazon.

Berliner kommt von den Alt-Investoren Rocket Internet, Vattenfall und SevenVentures, dem Investment-Arm von ProSiebenSat.1. tink ist ein Marktplatz für Smart Home-Produkte und Dienstleistungen und möchte die erste Adresse für den Verkauf vernetzter Produkte werden. Über zehn Millionen Euro sammeln die Smart Home-Experten von tink ein. Das Geld für diekommt von den Alt-Investoren Rocket Internet, Vattenfall und SevenVentures, dem Investment-Arm von ProSiebenSat.1. tink ist ein Marktplatz für Smart Home-Produkte und Dienstleistungen und möchte die erste Adresse für den Verkauf vernetzter Produkte werden.

Styling-Tipps für Kunden in allen 17 Zalando-Märkten.



Zalando experimentiert mit Verpackung

Zalando denkt über den Einsatz von Mehrweg-Ladungsträger nach. "Lösungen wie „repack“ schauen wir uns natürlich an und entscheiden Fallbezogen, wie sinnvoll der Einsatz bei Zalando ist. Bei einer repack-Lösung bekommt der Kunde eine Mehrwegtasche, die er nach Gebrauch zurücksenden kann und die dann wieder verwendet werden kann", sagt . Er ist einer der Referenten am 22. November in Frankfurt am Main auf der Netzwerkveranstaltung Zalando hat einen Algorithmus entwickelt, der den Modegeschmack der Kunden besser treffen soll. Der ‘Algorithmic Fashion Companion’ (AFC) generiert Outfits basierend auf dem Wunschzettel oder der Einkaufshistorie - und gibt ab dieser Woche individuellefür Kunden in allen 17 Zalando-Märkten.Zalando denkt über den Einsatz von Mehrweg-Ladungsträger nach. "Lösungen wie „repack“ schauen wir uns natürlich an und entscheiden Fallbezogen, wie sinnvoll der Einsatz bei Zalando ist. Bei einerbekommt der Kunde eine Mehrwegtasche, die er nach Gebrauch zurücksenden kann und die dann wieder verwendet werden kann", sagt Uwe Streiber, Lead Verpackungsmanagement bei der Zalando SE . Er ist einer der Referenten am 22. November in Frankfurt am Main auf der Netzwerkveranstaltung „Packaging360°“ von Lebensmittel Zeitung und den Verpackungsmedien des Deutschen Fachverlages. Mit dabei sind auch Referenten vom dm, Henkel, Nestle und Edeka.

INTERNATIONAL

Flotte von 400 Fliegern für denkbar. Amazon Air ist schon jetzt die fünftgrößte Frachtlinie der Welt. Amazon will seine Cargo-Flugzeugflotte weiter ausbauen. Derzeit sind es 40 eigene Frachtflugzeuge. Laut Gerüchten soll Amazon an 100 weiteren Boeing 767 interessiert sein. Angesichts der Investition in eigene Drehkreuze hält mancher gar einefür denkbar. Amazon Air ist schon jetzt die fünftgrößte Frachtlinie der Welt.

TRENDS & FAKTEN

Gibt es schon eine GoFundMe-Aktion für Jeff Bezos? Denn der Amazon Gründer hat binnen weniger Tage einen zweistelligen Milliardenbetrag verloren, seitdem der Kurs der Amazon-Aktie in den vergangenen Tagen fast konstant nach unten rutscht. Seit ihrem Höchststand hat die Aktie rund ein Viertel ihres Wertes verloren.

Euro in Bitcoins. Angesichts des rasanten Kursverfalls der vergangenen Monate und des wechselhaften Kurses ist der Automat in einer Spielhalle derzeit auch am besten aufgehoben. Der Hype um Bitcoins ist zwar vorüber, aber immerhin gibt es jetzt in München in einer Spielhalle mit Videothek am Frankfurter Ring D eutschlands ersten Bitcoin-Geldautomat . Der tauscht. Angesichts des rasanten Kursverfalls der vergangenen Monate und des wechselhaften Kurses ist der Automat in einer Spielhalle derzeit auch am besten aufgehoben.

1,6 Milliarden Euro Risikokapital an Berliner Start-ups ausgeschüttet. Dies ergab das



Start-up des Tages Gefühle von Kunden reagieren lassen und so in der digitalen Kundeninteraktion menschliche Empathie suggerieren. Das Dortmunder Start-up brytes will Webseiten in Echtzeit auf diereagieren lassen und so in der digitalen Kundeninteraktion menschliche Empathie suggerieren. Im ersten Halbjahr 2018 wurdenan Berliner Start-ups ausgeschüttet. Dies ergab das „Start-Up-Barometer Europa“ von Ernst & Young (pdf).

Pure Player, digitale Marken, Start-ups – sie alle schielen nach der Fläche. Warum Fußgängerzonen spannend sein können, sagt – ausgerechnet – Florian Heinemann, Digital-Guru und Investor im Interview.